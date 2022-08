Se state cercando un ottimo monitor da gaming, in grado di assicurarvi delle prestazioni eccezionali a un prezzo ridotto, vi proponiamo il modello curvo LG UltraGear QuadHD da 34″ disponibile da Amazon ad appena 599,00€ invece di 999,99€. Lo store ha attive numerose offerte in ambito tech grazie all’Amazon Gaming Week, ma abbiamo deciso di menzionarvi proprio questo articolo in quanto si tratta di un dispositivo di ottima qualità, scontato addirittura di ben 400,00€!

Un ribasso particolarmente interessante su un prodotto a marchio LG di ottima qualità, pensato per assicurarvi delle performance eccezionali anche durante le partite più movimentate. Poiché si tratta di un monitor così valido e disponibile a un prezzo davvero insuperabile, vi invitiamo a completare il vostro acquisto fintato che ci sono ancora unità in promozione!

L’LG UltraGear QuadHD UltraWide curvo da 34″ è indubbiamente un modello da gaming top di gamma, in grado di assicurarvi il massimo coinvolgimento durante ogni partita. Il primo elemento da valutare attentamente è l’ottimo display Nano IPS 21:9 caratterizzato dall’utilizzo tecnologia AMD FreeSync Premium e dalla G-Sync, l’ideale per i gamer agonistici che cercano la massima fluidità e tempi di risposta super rapidi, di appena 1ms. In questo modo, il monitor riesce ad eliminare gli effetti di tearing e minimizza gli scatti, per un’esperienza di gioco eccellente.

Altrettanto importante il Refresh Rate a 160Hz, ideato appositamente per consentire ai giocatori di visualizzare più rapidamente possibile il fotogramma successivo e rendere ogni scena ancora più fluida, anche nei match più caotici. Dunque, i gamer competitivi potranno rispondere più velocemente agli avversari, mirando agli obiettivi con estrema rapidità.

In più, la funzione Dynamic Action Sync si occupa di minimizzare ulteriormente il ritardo nelle immagini per rendere più efficienti le sessioni di gioco RTS ed FPS! Anche la resa cromatica è un’ulteriore punto a favore del prodotto LG: potrete immergervi completamente nell’azione grazie al pannello compatibile VESA DisplayHDR 400, pensato per coprire il 98% della gamma colori DCI-P3. Avrete la possibilità di vivere scene ancora più brillanti, contraddistinte da tinte estremamente realistiche e vibranti, nei minimi dettagli!

