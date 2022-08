Le Offerte di Settembre di Amazon continuano spedite e, come ormai saprete, ben in vista tra le loro pagine ci sono anche le straordinarie occasioni della Gaming Week che, come vi stiamo raccontando in questi giorni, ci stanno offrendo un mucchio di occasioni d’acquisto a prezzi scontati, con tanti prodotti in offerta dedicati al mondo del gaming, ma non solo.

In tal senso, vi segnaliamo oggi un’offerta davvero eccezionale, e dedicata ad un paio di occhiali da sole smart, con cui potrete ascoltare musica, gestire le vostre chiamate e, ovviamente, proteggere adeguatamente i vostri occhi dal sole e dai dannosi raggi UV!

Si chiamano Razer Anzu, e sono un paio di occhiali da sole che integrano, all’interno delle loro stanghette, un paio di speaker progettati per favorire un ascolto privato di musica e chiamate, senza che le persone circostanti possano ascoltare i nostri contenuti.

Il prezzo è eccezionale, ed è certamente il più basso mai raggiunto, giacché parliamo di appena 99,99€, contro i 2099,99€ originariamente necessari per l’acquisto, con uno sconto di ben 110,00 euro, ovvero il 52% del prezzo originale!

Unendo stile, eleganza, e comfort, Razer ha dunque progettato la propria versione di quello che è un prodotto non così diffuso sul mercato, ed ancora soggetto a test e sperimentazioni. Gli Anzu, al netto della concorrenza, funzionano però molto bene, e sono in grado di garantire anche una buona protezione degli occhi dai raggi UV e dalla luce blu, risultando ottimi non solo come occhiali per andare a spasso, ma anche come accessorio da utilizzare, ad esempio, per il lavoro o durante l’attività fisica.

Progettati per garantire fino a 5 ore di uso continuativo, questi occhiali smart sono dotati di microfono, altoparlanti e sono progettati per garantire un audio fluido ed a bassa latenza. I Razer Anzu, inoltre, hanno comandi touch che permettono il controllo delle tracce, delle chiamate e del volume, e sono anche compatibili con Siri e Google Assistant, che possono essere facilmente richiamati con un semplice tocco delle stanghette.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’acquisto di questo prodotto, invitandovi ad approfittare dell’ottimo prezzo proposto, prima che esso torni alle origini o, peggio, che il prodotto vada esaurito!

