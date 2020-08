Amazon Gaming Week: ottime offerte su giochi e accessori PlayStation

Continuano le offerte Amazon dedicate alla Amazon Gaming Week, una settimana rivolta a tutti gli appassionati del mondo videoludico con sconti su tanti articoli appartenenti a questo settore. Dopo le promozioni dedicate alle Smart TV HiSense e sui prodotti Acer, il colosso statunitense ha presentato una nuova tornata di sconti su PlayStation 4 che permette a tutti gli interessati di acquistare console, giochi e accessori a prezzi decisamente invitanti. L’offerta – stando a quanto emerge dal portale – sarà attiva fino al prossimo 26 agosto, quindi vi consigliamo di affrettarvi per aggiudicarvi tanti articoli della console giapponese.

La lista dei prodotti promozionati, rispetto alla tradizione di Amazon, non è particolarmente numerosa, infatti sono presenti solo pochi articoli dedicati all’attuale console della casa giapponese. Tra le proposte del colosso dell’e-commerce, vi segnaliamo l’offerta relativa a PlayStation 4 Pro che viene proposta a 369,99 euro anziché 419,99 euro in compagnia di un buono PlayStation Store da 20€, spendibile in qualsiasi modo nello store digitale. Questa console garantisce prestazioni di ottimo livello, infatti riesce a riprodurre videogiochi in 4K (risoluzione impossibile da raggiungere dall’edizione base di questa console) con la tecnologia HDR, che consente di aumentare la qualità delle immagini grazie a colori più vividi e neri più profondi. L’edizione proposta da Amazon comprende anche uno spazio d’archiviazione di 1 TB, e dunque consente di archiviare un gran numero di videogiochi recenti, anche quelli notoriamente più “pesanti”.

Ciò detto, senza indugiare ancora oltre, vi presentiamo di seguito la lista completa dei prodotti promozionati da Amazon per l’Amazon Gaming Week. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo a seguirci su Telegram dove potete trovare le migliori offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi. Se siete alla ricerca di codici sconto, vi consigliamo di consultare la nostra nuova pagina dedicata.

La lista completa dei prodotti in offerta

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!