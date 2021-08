Amazon Gaming Week: questo monitor LG curvo 21:9 è un’offerta irrinunciabile!

Nonostante siamo arrivati a fine giornata, le offerte della Amazon Gaming Week continuano e siamo sicuri che molte occasioni da noi segnalate rimarranno disponibili anche nei prossimi giorni. A questo giro, però, vogliamo informarvi di un altro monitor da gaming, l’ennesimo modello all’avanguardia ad essere proposto al prezzo più basso di sempre dal colosso dell’e-commerce.

Il modello che stiamo per descrivervi è l’LG 38GN950 UltraGear nella sua variante da ben 38 pollici, ideale per coloro che vogliono immergersi il più possibile all’interno delle sessioni di gioco. Il suo prezzo viene ridotto di 200,00€, facendo sì che possiate portarvelo a casa non più a 1.399,99€ ma a 1.199,99€. Cifre che per molti saranno proibite, ma vale la pena sottolineare che siamo di fronte al meglio che si possa chiedere da un monitor da gaming, con formato 21:9 e curvatura 2300R.

Come è facile intuire, l’LG 38GN950 UltraGear potrà essere regolato secondo le proprie esigenze, sia in inclinazione che altezza. Il design è pressoché unico, con i suoi bordi sottili e il piedistallo a V che gli conferisce un aspetto lussuoso e futuristico. Come anticipato, il pannello è realizzato con una curvatura 2300R, che vi permetterà di guardare gli angoli del monitor in modo confortevole senza affidarvi alla coda dell’occhio.

Le caratteristiche di LG 38GN950 UltraGear si fanno ancora più interessanti nel momento in cui scopriamo i dettagli dello schermo. Innanzitutto, questo specifico modello vanta una risoluzione di ben 3840 x 1600 pixel che, abbinata alla tecnologia Nano IPS con frequenza di aggiornamento a 1ms, vi farà scoprire nuovi dettagli a prescindere dall’uso che ne facciate. In ambito gaming, ad esempio, avrete una visione orizzontale decisamente più ampia, che vi permetterà di notare i nemici ai vostri lati in maniera molto più rapida, senza che dobbiate spostare troppo la visuale del personaggio.

In termini di resa d’immagine, occorre citare l’HDR 600, l’Active Dimming e il colore pre-calibrato, caratteristiche molto difficili da trovare assieme in un monitor. Ovviamente, i possessori di schede video di ultima generazione potranno poi beneficiare dei vantaggi di Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium. Un monitor, dunque, completo e non poteva che essere altrimenti visto il suo prezzo che, ricordiamo, è stato ridotto di 200,00€.

