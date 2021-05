Amazon Gaming Week: Resident Evil Village e altri giochi Xbox a prezzi imperdibili!

Dopo avervi proposto le ottime offerte relative ai giochi per Nintendo Switch, restiamo ancora in tema videogame, in quella che è una giornata che non solo si è aperta all’insegna del ritorno di PlayStation 5 e Xbox Series X, purtroppo rapidamente esauritesi in mattinata. Grazie alla Amazon Gaming Week, infatti, vi proponiamo ora quelle che sono le offerte che lo store ha messo in piedi in merito ai titoli per Xbox, acquisti che, grazie alla retrocompatibilità di Xbox Series X, vi permetteranno di acquistare giochi buoni tanto per la vecchia quanto per la nuova generazione di console Microsoft, in quella che è una tornata promozionale che durerà fino a domenica 16 maggio!

La scelta è abbastanza ampia e variegata, e vi permetterà di acquistare titoli recenti ed ambitissimi, tra cui spicca per forza di cose anche il bellissimo Resident Evil Village, arrivato sugli scaffali da pochissimi giorni, e subito premiato dal nostro team di Game Division con un sonoro 9, conacrandosi come uno dei più riusciti capitoli della saga dai tempi di Resident Evil 4 con cui, in realtà, Village condivide anche uno spirito di fondo ed una certa atmosfera generale.

Disponibile, anche in edizione steelbook, con un piccolo ma interessante calo di prezzo, Resident Evil Village si propone come un sequel diretto del già ottimo settimo capitolo, ereditando da questo sia le sue meccaniche in prima persona, qui in una deriva molto più action e shooter, sia il suo protagonista, ovvero lo sfortunato Ethan Winters che, reduce degli eventi traumatizzanti vissuti nella residenza della famiglia Baker, dovrà imbarcarsi in una nuova e terrificante avventura in cerca di sua figlia, misteriosamente rapita nientemeno che da Chris Redfield!

Adrenalinico, terrificante, e pregno di un’azione al cardiopalma, Resident Evil Village può essere vostro in standard edition al prezzo imperdibile di 54,11€, ovvero con un risparmio di poco più di 15 euro, visto il prezzo originale di 69,99€! Un piccolo affare che, tuttavia, è comunque solo uno dei tanti proposto da questa Amazon Gaming Week, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di offerte Amazon dedicate ai titoli Xbox, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozioni gaming offerte dallo shop.

