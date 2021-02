Amazon Gaming Week: tante offerte sui giochi PlayStation!

Con la Gaming Week Amazon ha messo a disposizione un gran numero di prodotti a prezzo super scontato come le sedie da gaming e svariati accessori per PC, ma adesso vogliamo affrontare la questione dei videogiochi e nello specifico quelli per PlayStation. Un’occasione come questa si rivela il momento perfetto per recuperare una grande mole di videogames che magari possono esser sfuggiti ad un primo acquisto, e visto il grande successo dell’iniziativa realizzata da Amazon vi consigliamo di non perdere tempo se trovate qualche titolo di vostro interesse!

Di fronte ad una promozione del genere era d’obbligo inserire una selezione di esclusive PlayStation, ed infatti sono presenti Marvel’s Spider-man e la sua più recente espansione Miles Morales che possono esser acquistati a prezzo scontato, e qualora non siate in vena di super eroi potete puntare sull’ultimo capolavoro di Naughty Dog realizzato per PlayStation 4, The Last of Us Parte II che potrete acquistare ad appena 29,99€. Ovviamente in questa selezione di titoli sono presenti anche molti giochi multipiattaforma come FIFA 21 o Just Dance 2021 ma anche titoli per la nuova generazione di console come accade per Mortal Kombat 11 Ultimate, qui disponibile nella versione per PlayStation5.

Non mancano poi titoli più recenti, come il recentissimo Hitman 3 che, arrivato sul mercato poche settimane fa, è già possibile acquistare scontato a 58€ e con la possibilità di giocarlo in VR per una maggiore immersività nelle missioni, ed anche con l’update per PlayStation 5 gratuito. Infine sono presenti anche alcuni titoli che vi offriranno molte ore di intrattenimento per tutta la famiglia con delle raccolte di titoli di uno stesso franchise, come accade per la LEGO Harry Potter Collection che ripropone in versione mattoncino tutte le vicende del mago più famoso del mondo, dal primo fino al settimo film, ma con il tipico stile ed umorismo dei videogiochi LEGO.

Insomma, se siete dei possessori di PlayStation in questa promozione di Amazon troverete sicuramente qualche titolo che non fa ancora parte della vostra collezione, per questo il nostro invito è quello di visitare l’apposita pagina sul portale, così da trovare il titolo perfetto in base alle vostre preferenze. Infine, prima di lasciarvi all’acquisto del vostro prossimo videogioco PlayStation, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!