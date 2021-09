Amazon: monitor gaming curvo Samsung Odyssey G9 scontato di 240€!

Torniamo a parlare di Amazon, e torniamo anche a parlare di tecnologia di altissimo livello, giacché sul portale è appena partita una nuova promozione grazie alla quale, come vedrete, potrete acquistare diversi monitor Samsung a prezzi davvero eccezionali, e con sconti che possono arrivare a decurtare un singolo prodotto anche di diverse centinaia di euro!

Si tratta, in sostanza, di una promo davvero irrinunciabile, ed in cui avrete la possibilità di effettuare acquisti di assoluto pregio, come ad esempio il bellissimo ed ampio monitor da gaming Samsung Odyssey G9, arrivato sul mercato lo scorso anno al prezzo di 1.679,00€, ed oggi scontato a 1.399,99€, con un risparmio netto di 340,00€!

Certo, non è lo sconto più alto mai visto su questo specifico prodotto, ma considerato tutto si tratta comunque di un prezzo davvero consigliabile, giacché parliamo di un monitor dalle forme davvero particolari, ed al vertice della categoria per qualsiasi appassionato di gaming!

Samsung Odyssey G9, infatti, vanta un bellissimo pannello QLED da ben 49”, con una risoluzione di 5120 x 1440 pixel ed un raggio di curvatura 1000R! Stiamo quindi parlando di un monitor dalle forme imponenti, progettato appositamente per il gaming, e che può fregiarsi del titolo di primo monitor DualQHD ad essere stato immesso sul mercato vantando, per altro, un tempo di risposta da primato di appena un 1 ms ed una frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz!

Il risultato è quello di un’esperienza di visione davvero eccezionale, supportata, per altro, da tecnologie di ottimizzazione video come G-Sync e Adaptive Sync, in grado di offrire una resa visiva priva di sbavature come tearing o flickering il che, come capirete, rende Odyssey G9 un top di gamma validissimo anche per quei professionisti dell’animazione, del design o della computer grafica che cercando un monitor avvolgente e di grandissime dimensioni.

Un prodotto che è un must! Desideratissimo, ricercato ed oggi in sconto di ben 340 euro grazie ad Amazon, dandovi così l’opportunità di poterlo acquistare ad un prezzo davvero concorrenziale! Il bello, inoltre, è che come detto in apertura, Samsung Odyssey G9 è solo uno dei diversi pannelli Samsung in sconto su Amazon in queste ore, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare uno sguardo a quelle che sono le proposte del portale nella loro interezza. Infine, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

