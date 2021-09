Amazon: notebook LG Gram con i7 Tiger Lake ad un prezzo da Black Friday!

Mentre continuano le ricerche per accaparrarsi i nuovi iPhone 13 e il nuovo iPad Mini, a questo giro vogliamo tornare alla nostra tipica rassegna stampa delle offerte, segnalandovi un’occasione che interesserà coloro i quali sono alla ricerca di un notebook orientato totalmente alla produttività. Stiamo parlando di LG Gram, un notebook raffinato e con specifiche ai vertici della categoria, proposto in questo istante da Amazon a circa 300€ in meno rispetto al suo prezzo consigliato.

Come detto, LG Gram è un notebook che coniuga l’eleganza con la tecnologia, ed è pensato per tutte quelle situazioni in cui serve tanta potenza, un peso irrisorio e resistenza. Le sue caratteristiche tecniche sono al top, dal momento che si tratta di un computer certificato Intel Evo, una certificazione moderna che viene rilasciata solo su notebook che rispettano determinati parametri, tra cui un’autonomia elevata, l’avvio fulmineo del sistema operativo e la ricarica rapida. Questi sono solo alcuni dei requisiti che deve avere un portatile per ricevere l’ambita certificazione Intel Evo.

Come conferma la nostra recensione completa, LG Gram è un notebook che stupisce a prescindere da come lo si guarda. Nonostante monti uno schermo da 16 pollici, il suo peso si attesta a soli 1,19kg, il che è veramente eccezionale, soprattutto se consideriamo che vanta materiali resistenti. La portabilità, dunque, è ai massimi livelli, così come le prestazioni, che sono affidate al processore Intel Core i7-1165G7, ai 16GB di RAM e all’SSD da 512GB, entrambi prodotti con le tecnologie più recenti, rispettivamente DDR4 e M.2 NVMe PCIe.

Il meglio della categoria lo troviamo anche nel display, il cui pannello con risoluzione 2560 x 1600 pixel gode di una copertura della gamma DCI-P3 del 99%, il che si traduce in una visione pressoché perfetta delle immagini, tipica di un monitor per designer. Da segnalare poi la presenza di due porte Thunderbolt 4 e due USB 3.2 Gen 2, che vi permetteranno rispettivamente di ricaricare il notebook molto più velocemente rispetto ai precedenti standard di ricarica e trasferire file sui dispositivi compatibili a velocità mai raggiunte finora.

LG Gram è un notebook esemplare, che non a caso è stato premiato al CES Innovation Awards 2021, e di cui non si conoscono i compromessi, se non per il fatto che non si tratta di una soluzione da gaming ma, d’altronde, l’obbiettivo di LG non era quello, quanto più creare una macchina perfetta per la produttività.

Ciò detto, continuate a seguire le nostre pagine perché le offerte odierne non sono ancora finite. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!