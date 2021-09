Amazon: prezzo bomba sugli elettrodomestici Electrolux!

Sono già numerose le offerte che vi abbiamo proposto nella nostra rassegna di questa giornata, ma sappiate che la giornata è ben lungi dall’essere conclusa! Vi segnaliamo, infatti, che Amazon ha appena reso disponibile una serie di ottimi sconti dedicati agli elettrodomestici a marchio Electrolux, con offerte che vi permetteranno di portarvi a casa diversi elettrodomestici per la casa e per la cucina, tutti caratterizzati da sconti davvero ottimi, specie considerando che siamo in un periodo dell’anno in cui, tali prodotti tendono a non essere spesso in sconto.

Dunque, qualora non vi andasse di attendere quello che sarà il prossimo grande evento dedicato alla scontistica, ossia il tanto atteso Black Friday 2021, proprio quella di oggi potrebbe essere una delle migliori occasioni da cogliere in rete, specie qualora vi occorrano articoli come scope elettriche o impastatrici. Un esempio, in tal senso, è l’ottimo sconto che sta caratterizzando l’impastatrice planetaria Electrolux EKM3700, uno dei prodotti di punta nell’offerta Electrolux per la cucina, ed oggi in sconto di ben 90 euro!

Ma perché scegliere proprio la Electrolux EKM3700 a fronte della concorrenza? Anzitutto perché parliamo di un articolo che, al prezzo di 209,99€ (prezzo originale: 299,99€), arriverà a casa vostra già accessoriato, e comprensivo di alcune parti che daranno certamente un tocco in più al vostro modo di lavorare in cucina. La Electrolux EKM3700 è infatti comprensiva non solo di una capiente ciotola da 4 litri, ma arriverà a casa vostra anche provvista di un gancio impastatore, una frusta a filo, di un frullatore a 4 lame, di un accessorio per insalate e persino di un tritacarne, laddove proprio quest’ultimo è una vera rarità per questo tipo di prodotti.

La Electrolux EKM3700 è inoltre dotata di un potente motore da ben 800W che, grazie ai suoi 6 livelli di velocità, vi permetterà di lavorare davvero qualsiasi tipologia di impasto, dai più duri ai più morbidi, rivelandosi un elettrodomestico molto utile per chi, ad esempio, non disdegna la preparazione di pane, pizze e, ovviamente, dolci.

La ciotola, realizzata in acciaio inox con tanto di coperchio paraschizzi (anche questo mai incluso in prodotti concorrenti), ha una capienza da ben 4 litri, ed esso, come ogni altro accessorio, è stato progettato per essere comodamente lavabile in lavastoviglie, risultando così un acquisto comodo in tutti i sensi.

Ovviamente, la Electrolux EKM3700 è comunque solo uno dei numerosi articoli in sconto in questa nuova tornata promoziona, ed ecco perché vi suggeriamo non solo di consultare la nostra lista di prodotti consigliati, ma anche e soprattutto l’intera proposta di offerte Amazon, così che possiate dare un’occhiata a tutti i prodotti in sconto. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

