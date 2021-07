Amazon prima infanzia: Seggiolini, passeggini e biberon con sconti fino al 50%!

Dopo aver visto le varie offerte del giorno inerenti ad alcuni prodotti tech, facciamo un piccolo break per scoprire assieme un’interessante iniziativa di Amazon, che propone tantissimi prodotti per la prima infanzia con sconti che arrivano fino al 50%.

Essendo la promozione a tema prima infanzia, gli articoli che troverete in offerta sono passeggini, seggiolini e tantissimi altri accessori utili sia a voi che per il vostro bambino, tutti facenti parte dei brand più rinomati, come Peg Perego, Chicco e Foppapedretti. L’iniziativa in questione non ha una scadenza, tuttavia vi consigliamo di approfittarne, poiché, essendo prodotti disponibili fino a esaurimento scorte, andranno sicuramente a ruba.

Uno dei prodotti che riteniamo valga la pena di essere preso in considerazione è il seggiolino Foppapedretti Re-Klino. Questo seggiolino per auto ha un sedile anatomico, reclinabile in più posizioni, con protezioni di impatto laterali. È omologato per i gruppi 1,2,3, ossia per bambini da 9 a 36 kg. Il seggiolino Re-Klino ha un’imbottitura interna di protezione e poggiatesta regolabile a più altezze. Dotato di SIPS (Side Impact Protection System), questo seggiolino auto garantirà la massima protezione dei vostri bambini in caso di urti laterali.

Un altro prodotto che vi segnaliamo è l’ottimo seggiolone Foppapedretti Meeting per bambini da 6 a 36 mesi che, a seguito di questa promozione, è disponibile al suo nuovo prezzo di 79,99€. Dotato di una struttura in metallo verniciato con imbottitura in pvc, conforme alla normativa di sicurezza europea, il seggiolone chiudibile Meeting ha una seduta regolabile in altezza e schienale regolabile in diverse posizioni e un’ottima imbragatura a 5 punti. Il suo vassoio regolabile in tre posizioni e il vassoietto addizionale possono essere tranquillamente rimossi per una facile pulizia. Infine, è dotato di due ruote posteriori in gomma e di un cesto portaoggetti.

Ovviamente non finisce qui, ed anzi sono davvero tantissime le offerte per neonati che Amazon ha messo in campo questa settimana dedicata alla prima infanzia, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata all’intero catalogo di questa promozione, invitandovi a visitare la pagina ufficiale. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Allora, pronti a fare acquisti per il vostro bebè?

