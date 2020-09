Amazon Prime Day: 20% di sconto sugli elettrodomestici Philips per la cucina

Come saprete, Amazon ha ormai ufficializzato le date degli attesissimi giorni del Prime Day, con gli occhi di buona parte dei naviganti della rete puntati al 13 e il 14 ottobre, giorni che il portale – come da rodata consuetudine – utilizzerà per proporre ai suoi iscritti Prime una serie di numerose offerte dedicate ai più disparati ambiti del mondo delle offerte.

Offerte che, tuttavia, Amazon si sta già prodigando di proporci, in quella che è una serie di offerte che faranno da antipasto alle offerte dei Prime Day e di cui, giusto qualche in giornata, vi avevamo già accennato in merito alle occasioni relative al mondo dell’abbigliamento archiviate le quali, come avrete intuito, si passa ad articoli di ben altra risma, con gli sconti dedicati al mondo degli elettrodomestici Philips, a partire da oggi in sconto fino a data da destinarsi. Le offerte, va detto, non sono moltissime, ma vi permetteranno di acquistare alcuni prodotti davvero notevoli, come è il caso della macchina per la pasta Philips HR2382/15 Avance Collection, con bilancia integrata ed in grado di trafilare ben 8 tipi diversi di pasta.

Comprensiva di ricettario, la Philips HR2382/15 Avance Collection è completamente automatizzata, e la sua lavorazione dell’impasto non impiegherà che 10 minuti per 250 grammi di farina, corrispondenti a ben 3 porzioni di pasta. Ottima per qualunque tipo di impasto, opera con farina di grano duro, senza glutine, farine di farro o impasti all’uovo, con risultati sempre perfetti, anche inserendo nell’impasto ingredienti “atipici” come nero di seppia, succhi o verdure.

Un prodotto ottimo, che è comunque solo uno dei vari articoli Philips per la cucina che Amazon ha deciso di scontare in occasione dei suoi Prime Day sicché di seguito vi proponiamo quelle che sono – per ora – le proposte del portale, con la garanzia che aggiorneremo questo articolo qualora nuove offerte Philips dovessero rendersi disponibili.

