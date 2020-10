Amazon Prime Day 2020: Risiko, Pictionary e non solo nelle offerte sui giochi da tavolo

Non si fermano le offerte di Amazon Prime Day, con il colosso dell’e-commerce che rilascia sconti su praticamente quasi tutto il catalogo, motivo per cui suggeriamo di seguire le nostre pagine con particolare attenzione in questi due giorni pieni di sorprese, in modo da non perdervi neanche una delle tante occasioni disponibili. Oltre alla miriade di offerte dedicate al mondo della tecnologia vogliamo segnalarvi anche quelle relative a giocattoli e giochi da tavolo, tra cui Risiko, Pictionary e molti altri. Anche in questo caso, bisogna avere l’iscrizione attiva ad Amazon Prime per poter approfittare di queste incredibili occasioni, ma nel caso non vi foste mai iscritti potete abbonarvi gratuitamente per 30 giorni tramite i link che abbiamo provveduto a riportare in basso.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Numerosissimi i tipi di giochi disponibili in sconto in questa iniziativa, a tal punto che sapranno soddisfare i gusti sia dei più piccoli che degli adulti. Immancabile ad esempio Risiko, un gioco da tavolo che sfida generazioni su generazioni da oltre 40 anni, diventato sinonimo di strategia e che consiste nel raggiungimento di un obiettivo predefinito, segreto e diverso per ciascun giocatore. Proposto a soli 23,99€ invece di 36,99€, si rivelerà senza dubbio un modo perfetto per trascorrere felici o agguerriti momenti con famiglia o amici. Coloro che invece sono alla ricerca di qualcosa di più complesso capace di mettere alla prova le proprie conoscenze, suggeriamo di prendere in considerazione il gioco da tavolo Caduta Libera, tratto dal noto programma televisivo condotto da Gerry Scotti, in cui bisogna rispondere correttamente a tutte le domande per aumentare le vostre probabilità di vincere quanti più soldi possibili e di far cadere l’avversario nella botola. In questo gioco, ogni volta che qualcuno sbaglia, un altro vince e ciò lo rende particolarmente eccitante da usare insieme ai propri amici.

Il Prime Day contiene tantissimi altri giochi che vi aiuteranno a trascorrere l’imminente inverno nel modo migliore, ed ecco perché suggeriamo di dedicare 5 minuti del vostro tempo a dare un’occhiata alla pagina dedicata per scoprire tutte le offerte, ma non prima di aver controllato la nostra lista dei migliori prodotti in calce. Inoltre, vi suggeriamo di dare un’occhiata anche ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Le migliori offerte del Prime Day relative ai giocattoli

Altre offerte del Prime Day 2020

Altre offerte Amazon

Amazon Music – Per soli 0,99€ per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

Per soli per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per 9,99€ per 3 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!