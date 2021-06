Amazon Prime Day 2021: quando si terrà e come prepararsi

Siete carichi per il Prime Day 2021? Francamente ci auguriamo di sì, visto che non mancherà poi molto all’attesissimo evento Amazon che riunirà, sotto la bandiera dello shopping, tutti i clienti Amazon Prime! Certo, le date non sono state ancora diffuse ufficialmente da Amazon, ma sappiamo ch il Prime Day 2021 si terrà alla fine del mese di giugno, motivo per cui ci è sembrato giusto cominciare a prepararci a dovere, cosicché si possa effettuare i propri acquisti con consapevolezza, ed all’insegna del risparmio!

Ecco perché, come già abbiamo fatto in passato, abbiamo pensato di offrirvi questo articolo contenente alcuni consigli, grazie al quale potrete prepararvi più che degnamente all’arrivo del il Prime Day 2021, ed in cui potrete anche scoprire alcune promozioni offerte dal portale con cui potervi preparare come si deve all’evento. Ovviamente, questo articolo verrà anche aggiornato a dovere qualora dovessero arrivarci notizie e/o conferme da parte di Amazon, ben chiaro che il primo è fondamentale consiglio è quello di seguire la nostra pagina dedicata dove, al momento dell’apertura delle danze, cominceranno a riversarsi tutti i contenuti e le migliori offerte disponibili con l’iniziativa Amazon!

Quando e dove si terrà il Prime Day 2021?

Non ci sono ancora date ufficiali relative al Prime Day 2021, ma sappiamo per certo che il mese designato è quello di giugno, ed è plausibile che l’evento si terrà attorno alla fine del mese. Per quanto riguarda invece il “dove”, le offerte del Prime Day sono un’esclusiva di Amazon, ed arrivano sul portale una volta l’anno, in una data diversa di anno in anno. Questo non significa che nei giorni del Prime Day non ci siano offerte anche su altri portali, ma esse non sono parte della promozione, come invece succedere per il Black Friday. Trattandosi, inoltre, di un’iniziativa del solo Amazon, è ovvio che il Prime Day sia una tornata promozionale esclusivamente digitale.

Chi può accedere alle offerte del Prime Day?

Le offerte del Prime Day 2021, a differenza di quelle del Black Friday, sono appannaggio esclusivo dei clienti Amazon che hanno sottoscritto un abbonamento Amazon Prime o Amazon Prime Student. Non è importante da quanto tempo l’abbonamento sia attivo, né se esso sia in prossimità di scadenza, poiché l’unica cosa che conta è che esso sia attivo nelle giornate dell’evento. Senza un abbonamento attivo, infatti, non potrete usufruire in alcun modo delle offerte del Prime Day. Pertanto, vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere un abbonamento Amazon Prime prima dell’arrivo del Prime Day, ricordandovi anche che, qualora non siate ma stati abbonati al servizio, i primi 30 giorni sono gratuiti. Ovviamente, anche un abbonamento gratuito al servizio è sufficiente per accedere alle offerte.

Come prepararsi al Prime Day 2021?

Primo e fondamentale punto per prepararsi al Prime Day 2021 è quello relativo alle date. Conoscere le date della promozione (che vi comunicheremo quanto prima), è importante perché sin dai giorni immediatamente precedenti è possibile cominciare ad imbattersi nelle prime offerte. Per quanto riguarda il team offerte di Tom’s, possiamo garantirvi che ci sarà una pubblicazione serrata sulle nostre pagine, e vi basterà inserire tra i preferiti il link alla nostra pagina dedicata, per avere sempre un comodo accesso a tutti i contenuti che conterranno il tag relativo al Prime Day 2021.

Inoltre, anche questo stesso articolo si andrà ad arricchire col tempo, costituendo uno dei principali punti di riferimento del nostro portale relativamente alle informazioni che Amazon diffonderà in concomitanza del suo Prime Day. Oltre a ciò, vi suggeriamo caldamente anche di tenere d’occhio le pagine Amazon dedicate alle “Offerte del Giorno” ed alle “Offerte Lampo”, in cui quotidianamente potrete imbattervi nelle promozioni che il portale offrirà in quantità limitata e per un periodo di tempo limitato.

Infine, vi invitiamo ad iscrivervi gratuitamente ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni del Prime Day 2021 relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

Quali sono le offerte già attive per il Prime Day 2021?

Sebbene allo stato attuale non ci siano ancora offerte Prime Day attive, ribadiamo ancora una volta che, generalmente, basta trovarsi “in aria di Prime Day” affinché le offerte comincino a fioccare sul portale. Ovviamente la maggior parte delle promozioni sono ad opera di Amazon e dei suoi partner, e seguono le regole dell’evento secondo cui, per potervi accedere, occorre un abbonamento Amazon Prime attivo. Tuttavia anche molti venditori minori, o comunque non partecipi dell’iniziativa, approfittano spesso del movimento sul portale per poter scontare molti dei propri prodotti, sicché già da una settimana prima dell’evento, si comincia ad entrare in un flusso constante di sconti e promozioni.

Ben chiaro che vi terremo costantemente aggiornati sulle promozioni del Prime Day 2021 attraverso la pagina dedicata dedicata e le annesse news, ad ora possiamo comunque offrirvi una serie di comodi link che vi permetteranno, per altro, anche di iscrivervi ad Amazon Prime servizio che, come ribadito più volte, è propedeutico per l’accesso alle offerte. No Prime, no party!

Iscriviti ad Amazon Prime

Dunque, primo e fondamentale passo per accedere alle offerte del Prime Day 2021, è quello di attivare un abbonamento ad Amazon Prime, sena il quale le offerte del Prime Day non saranno accessibili. Attenzione: stiamo parlando delle sole offerte Prime Day, poiché le offerte più comuni e quotidiane che Amazon offre ai suoi clienti sono accessibili sempre e comunque per tutti, la necessità di avere un abbonamento Amazon Prime è dunque relativa solo per questo specifico evento.

Ma cosa offre Amazon Prime oltre agli sconti del Prime Day? Diciamo che è forse uno degli abbonamenti più convenienti di tutta la rete, in quanto Amazon Prime non si limita al solo shopping, ma include tutta una serie di servizi che potranno facilmente fare la gioia di tutta la famiglia. Ad appena 36€ l’anno, o di 3,99€ al mese, Amazon Prime include anche servizi come l’ottimo Amazon Prime Video (con film e serie tv in esclusiva), come anche il servizio Amazon Photo, con cui archiviare le proprie foto online gratuitamente, o Amazon Music, con cui ascoltare la musica in modo non dissimile da Spotify, oltre alla possibilità di accedere ad offerte lampo in anticipo! Amazon Prime è, in sostanza, un servizio completo ed eccellente che, gratuito per i primo 30 giorni (ma solo per chi non ha mai sottoscritto un abbonamento Prime), può essere disdetto in qualunque momento e prevede così tanti servizi che, a nostro giudizio, la cosa migliore da fare è quella di consultare direttamente l’informativa completa al link sottostante!

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime

Amazon Prime Student

Per quanto riguarda Amazon Prime Student, si tratta sostanzialmente del medesimo servizio di cui sopra, con la sola differenza che Prime Student è riservato esclusivamente agli studenti che, grazie ad una sorta di promozione (per altro non a tempo, e disponibile sempre, tutto l’anno), potranno sfruttare tutti i benefici di un classico abbonamento Prime ma ad un prezzo più basso, appena 18 euro all’anno, senza contare che il periodo di prova del servizio è esteso a ben 90 giorni!

Insomma, un vero e proprio affare che, tuttavia, può essere utilizzato per un massimo di 4 anni a partire dalla prima sottoscrizione. L’unico requisito fondamentale è il possesso di un indirizzo mail universitario. In caso contrario, è possibile iscriversi a Prime Student fornendo tutta la documentazione necessaria a determinare la propria condizione di “studente”.

» Clicca qui per iscriverti ad Amazon Prime Student

Programma “iscriviti e risparmia”

Vi segnaliamo che anche quest’anno è ancora attiva la promozione Amazon che incentiva gli acquisti periodici, ovvero il noto programma “Iscriviti e Risparmia“, che vi permetterà di ottenere uno sconto fino al 15% su quei prodotti il cui acquisto è per voi periodico, come ad esempio i prodotti per la casa, per la cura della persona o, perché no, anche cibi e bevande.

La promozione non richiede alcun codice di attivazione o simili, ma vi verrà proposta direttamente da Amazon al momento dell’acquisto dei prodotti, e direttamente nel carrello. Sottoscrivendo un acquisto periodico potrete quindi ricevere uno sconto di importo variabile, che va da un minimo del 5% ad un massimo del 15%, a seconda della tipologia di prodotto. Tali sconti non possono essere selezionati liberamente, ma vengono stabiliti a priori da Amazon, probabilmente a seconda della tipologia di prodotto e della disponibilità. In ogni caso, si tratta di un’iniziativa che vi permetterà un enorme vantaggio sul lungo termine, specie per quegli articoli di uso quotidiano che, prima o poi, finiscono inevitabilmente nella lista della spesa. Ovviamente potrete scegliere di disdire il servizio “Iscriviti e Risparmia” come e quando vorrete, e senza alcun costo.

» Scopri il programma “Iscriviti e Risparmia” di Amazon

Altre offerte Amazon

