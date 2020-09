Amazon Prime Day: arrivano le prime offerte sui dispositivi Amazon!

Con le date degli Amazon Prime Day finalmente annunciate per il 13 e il 14 ottobre 2020, Amazon sta finalmente riscaldando i motori verso quella che sarà la sua ultima stagione di offerte dell’anno che, culminando poi con il Black Friday, ci accompagnerà fino ai regali di Natale ed alla conseguente fine dell’anno. Nel mentre, tuttavia, il portale ha deciso di non starsene con le mani in mano, ed anzi ha già cominciato a proporci una serie di piccole offerte a tema, pensate per fare da antipasto alle più ricche e consistenti portate delle offerte dei Prime Day.

Amazon Prime Day sta per arrivare! Non perderti neanche una delle offerte del 13 e 14 ottobre e sottoscrivi subito il tuo abbonamento ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!

E così, dopo la recente proposta (per altro ancora disponibile fino a data da destinarsi) relativa all’abbigliamento a marchio Amazon, il portale ci propone oggi anche una piccola tornata di offerte sui suoi amatissimi dispositivi, con quattro piccole ma intriganti proposte in sconto, atte – come detto – ad arginare la fame e l’hype relativi i tanto attesi sconti degli Amazon Prime Day.

Purtroppo l’offerta non è molto estesa, ed i prodotti sono appena 4, ma tra essi vi segnaliamo anche il comodo ed economico tablet Amazon Fire 7, che in sconto del 20% vi permetterà di portarvi a casa un dispositivo comodo, funzionale e perfetto per guardare contenuti in streaming, ad un prezzo davvero bassissimo: appena 52,99€, che non sono poi molti per un tablet, anche al netto dell’estesa proposta di questi ultimi anni. Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo quelle che sono le offerte che Amazon ha messo in piedi per questo suo “antipasto” pre-Prime Days, con la promessa di aggiornare questo articolo qualora il portale dovesse effettuare integrazioni nella sua proposta di prodotti.

