Amazon Prime Day: ecco le prime date, si parte in India il 6-7 agosto

Arrivano finalmente le prime date ufficiali dell’Amazon Prime Day che, causa COVID, quest’anno è stato rimandato dal consueto appuntamento che si teneva intorno la metà di luglio. Già nelle scorse settimane si vociferava di una possibile data per l’Italia, il 5 ottobre, che putroppo non è stata ancora confermata. Confermato invece il primo appuntamento con il Prime Day che si terrà per l’India il 6 e 7 di agosto e con una certezza, il Prime Day si terrà per tutti entro la fine dell’anno.

Negli ultimi anni l’Amazon Prime Day è diventato una ricorrenza fissa al pari del Black Friday, un evento speciale per festeggiare la fedeltà di tutti gli utenti che negli anni hanno deciso di dare fiducia ad Amazon diventando e restando utenti Prime. Durante questo evento infatti tutte le offerte sono dedicate a loro e messe a disposizione in anticipo e in esclusiva. Quest’anno l’organizzazione dell’evento è stata rimandata per garantire la sicurezza dei dipendenti Amazon e il pieno supporto a tutti i clienti e ai partner commerciali che ad ogni evento hanno partecipato con grande entusiasmo.

Come dicevamo in apertura putroppo per ora non ci sono altre date, a parte la sicurezza che sarà svolto per tutti entro la fine dell’anno. Per l’Italia si vociferava il 5 di ottobre, restiamo in attesa di eventuali altri comunicati e provvederemo ad avvisarvi quanto prima.