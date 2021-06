Amazon Prime Day, ecco le prime offerte in anteprima

Manca davvero poco all’arrivo del Prime Day 2021, attesissimo evento che Amazon dedicherà agli sconti e che, come saprete, si terrà i prossimi lunedì 21 e martedì 22 giugno proprio sulle pagine del portale. Abbigliamento, tecnologia, videogame, arredamento da giardino e chissà che altro affollerà le pagine del portale in quella che sarà, senza ombra di dubbio, la più importante tornata promozionale fino all’arrivo, ma solo in novembre, dell’ancor più atteso Black Friday 2021!

Saranno, dunque, due giorni di offerte davvero imperdibili, con gli sconti che fioccheranno a partire dalle 00:01 del 21 giugno, e saranno diverse le occasioni che si accalcheranno sullo store, con Amazon più intenzionata che mai a dare largo spazio a piccole e medie imprese grazie ad una serie di ottime collaborazioni che, come immaginerete, si sveleranno del tutto solo nelle giornate della promozione.

Inoltre, come prevedibile anche quest’anno saranno protagonisti del Prime Day 2021 gli ottimi dispositivi Amazon Echo, con offerte davvero ottime che riguarderanno l’intera frangia di prodotti smart della casa tra cui, in anteprima, vi segnaliamo la già annunciata presenza di:

Amazon, inoltre, ha annunciato anche che saranno in sconto, durante ambo le giornate del Prime Day 2021, molti dei prodotti dei suoi marchi Amazon, anticipandoci sin da ora quelle che saranno le seguenti promozioni, ovvero:

Fino al 30% di sconto su accessori per la casa, prodotti per la cucina ed elettronica di marchi tra cui AmazonBasics, Umi ed EONO.

su accessori per la casa, prodotti per la cucina ed elettronica di marchi tra cui AmazonBasics, Umi ed EONO. Fino al 30% di sconto su articoli per l’ufficio

su articoli per l’ufficio Fino al 25% di sconto sui marchi di mobili Amazon come Movian, Rivet e Alkove.

sui marchi di mobili Amazon come Movian, Rivet e Alkove. Fino al 30% di sconto su caffè, olio d’oliva e altri generi alimentari di Happy Belly, Sport & Nutrition di AMFIT e prodotti per la salute e la bellezza di Amazon Basic Care, Solimo e Belei e molto altro ancora.

Desiderosa di dare ampio spazio alle realtà innovative del mondo delle startup nazionali e non, Amazon ha inoltre annunciato che proporrà sconti fino al 50% per molti dei prodotti dalle startup del momento presenti nella vetrina del suo programma Amazon Launchpad, come ad esempio:

E credeteci, siamo ancora solo all’inizio! Le offerte, infatti, saranno così variegate e numerose che stenterete a credere che non si tratti del Black Friday! Giusto per darvi un assaggio, vi elenchiamo di seguito, comodamente divisi per categorie, quelli che sono solo una piccola (anzi piccolissima!) manciata di prodotti che Amazon sconterà in occasione del suo Prime Day 2021:

Tech

Bellezza e cura della persona

Sport e outdoor

Giochi e giocattoli

Inoltre, Amazon vi darà la possibilità di risparmiare qualcosa persino su alcuni dei suoi apprezzatissimi servizi a pagamento, con offerte che faranno la gioia degli amanti della musica, dell’intrattenimento e della lettura, tant’è che nella rosa di promozioni del Prime Day 2021 troverete anche queste ulteriori offerte:

Amazon Music – i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani senza pubblicità e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music.

con accesso illimitato a e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music. Audible – i clienti Prime avranno accesso ad un periodo di uso gratuito di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti, nonché il 20% di sconto sull’abbonamento Audible per i 12 mesi successivi . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora.

e, confermando l’iscrizione, riceveranno da utilizzare su migliaia di prodotti, . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora. Kindle Unlimited – 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei.

Ciò detto, prima di lasciarvi dandovi appuntamento alla mezzanotte di lunedì 21 giugno, ovvero al momento in cui cominceremo a diffondere le prime news di prodotti in sconto, vi ricordiamo che per accedere alle offerte del Prime Day 2021, avrete bisogno obbligatoriamente di un abbonamento ad Amazon Prime, senza il quale le offerte del Prime Day non saranno accessibili. Il nostro suggerimento, dunque, è quello di iscrivervi subito ad Amazon Prime che, al prezzo di appena 36€ l’anno, o di 3,99€ al mese, include non solo spedizioni rapide e gratuite, ma anche tutta una serie di servizi che potranno facilmente fare la gioia di tutta la famiglia, come l’ottimo Amazon Prime Video, che include tantissimi film e serie tv, senza dimenticare la possibilità di accedere ad offerte lampo in anticipo! Inoltre, qualora fosse la vostra prima sottoscrizione al servizio, sappiate che i primi 30 giorni di Amazon Prime sono completamente gratuiti, e che potrete disdire l’abbonamento in ogni momento, anche solo dopo la prova gratuita!

Qualora, poi, foste degli studenti, potrete usufruire di tutti i benefici di Amazon Prime grazie alla sottoscrizione ad Amazon Prime Student, ovvero a quello che è sostanzialmente il medesimo servizio, ma con un abbonamento a prezzo scontato riservato esclusivamente agli studenti! Questi ultimi, infatti, potranno sfruttrare tutti i benefici di un classico abbonamento Prime ma ad un prezzo più basso, ovvero di appena 18 euro all’anno, senza contare che il periodo di prova del servizio è esteso a ben 90 giorni!

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che il nostro team dedicato a offerte e promozioni sarà in prima linea nella ricerca e proposta di quelle che saranno le migliori offerte del prossimo Prime Day 2021 e, pertanto, vi invitiamo caldamente a seguirne gli sviluppi salvando tra i preferiti quella che è la nostra pagina speciale dedicata in cui, già da qualche tempo, stanno confluendo tutte le notizie relative all’evento, e dove ritroverete tutti i futuri sconti che vi proporremo.

Infine, se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon Prime Day 2021!

