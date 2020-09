Amazon Prime Day: fino al 40% di sconto sull’abbigliamento Amazon!

Come saprete, Amazon ha finalmente ufficializzato le date del suo attesissimo (e sin troppo rimandato) Prime Day: due giorni di offerte, ovvero il 13 e il 14 ottobre, che il portale utilizzerà per proporre ai suoi iscritti Prime una serie di offerte davvero irresistibili, con sconti che si troveranno a competere direttamente con l’ancor più atteso Black Friday 2020.

L’attesa è ovviamente alle stelle, ed Amazon lo sa bene, motivo per cui il portale ha già cominciato a deliziarci con una serie di piccole offerte a tema, pensate per fare da antipasto a quelle che saranno le principali offerte dei Prime Day. Ovviamente stiamo parlando di offerte valide già da adesso e per cui non dovrete aspettare l’arrivo del 13 e 14 ottobre. La prima è forse più intrigante per i più, è quella relativa all’abbigliamento a marchio Amazon, che il portale – come da titolo – sta scontando fino al 40%!

Intendiamoci, non si tratta di offerte su brand di primo piano, ma di sconti relativi ai marchi di abbigliamento di Amazon le cui proposte, tuttavia, vi permetteranno comunque di poter acquistare a prezzo scontatissimo articoli di biancheria intima, vestiario vario e persino scarpe, con opzioni valide tanto per lui quanto per lei. Senza indugiare oltre, dunque, vi proponiamo di seguito quelle che sono le offerte che Amazon ha messo in piedi per questo suo “antipasto” pre-Prime Days, con la promessa di aggiornare questo articolo qualora il portale dovesse effettuare integrazioni nella sua proposta di prodotti.

