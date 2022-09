Come ricorderete, già in giornata vi avevamo parlato delle ottime offerte che Amazon ha messo in campo come “antipasto” ai suoi nuovi, ed attesissimi, Prime Day di ottobre, mettendo a nostra disposizione molti sconti relativi ai prodotti Amazon Echo, con prezzi che partivano addirittura da poco meno di 18 euro!

Ebbene, sappiate che gli antipasti non sono finiti qui e che, anzi, Amazon ha messo a disposizione del suo pubblico anche una serie di sconti anticipati sui prodotti Kindle, con sconti a partire dal 14% che, ad esempio, sconta il sempre ottimo Kindle Paperwhite, abbassando i 139,99€ del prezzo originale a 119,99€, con uno sconto netto di 20 euro.

Si tratta di un prezzo ottimo, per un dispositivo che, pur essendo arrivato sul mercato nel 2019, resta ancora validissimo in termini di rapporto qualità/prezzo, tanto che proprio questa versione, è forse la più amata e scelta tra chiunque sia alla ricerca di un ebook compatto, ma completo ed efficiente.

Kindle Paperwhite, anzitutto, si propone con schermo antiriflesso da 6,8″ che, dotato di tecnologia a inchiostro digitale, lo rende leggibile anche in condizioni di forte luminosità, come ad esempio all’area aperta, sotto la luce diretta del sole. Un vantaggio non da poco per un ebook, specie pensando che molti dei prodotti attualmente sul mercato, specie se caratterizzati da un prezzo accessibile, spesso non godono delle medesime feature.

Certificato IPX8, e dunque resistente all’acqua (che non è male visto il periodo temporalesco a cui andiamo incontro), Kindle Paperwhite è progettato per limitare l’affaticamento della vista, e gode persino di un’eccellente batteria che, con una sola carica, vi permetterà di leggere montagne di libri nella’arco di ben 6 settimane di uso!

