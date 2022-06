L’Amazon Prime Day è un dei periodi più convenienti per il vostro shopping online grazie alle numerose offerte proposte dallo store, a partire dal tech fino alla cura della casa e della persona. L’edizione del 2022, che si svolgerà tra le giornate del 12 e del 13 luglio, metterà a disposizione più di un milione di offerte a livello globale. In aggiunta, verrano anche proposti migliaia di nuovi articoli e annunciate collaborazioni con moltissime altre aziende di fama mondiale!

Per questo, non dovreste assolutamente perdervi neanche una delle offerte proposte nel corso delle imminente 48 ore del Prime Day. In questi giorni però, se siete già clienti Amazon Prime, avrete la possibilità di sfruttare alcune promozioni super interessanti, attive proprio da oggi martedì 21 giugno. Dai grandi servizi in abbonamento di Amazon fino ad alcuni tra i dispositivi più venduti dallo store: le opzioni sono molte e tutte super interessanti! Ve ne parliamo meglio qui di seguito.

Kindle Unlimited

A partire da oggi 21 giugno, i clienti Amazon Prime avranno la possibilità di ottenere ben 3 mesi di Kindle Unlimited completamente gratuiti. In questo modo potrete accedere a oltre un milione di eBook da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet o PC che sia. Il servizio di Amazon vi permette di leggere quanto volete, esplorando liberamente nuovi autori, libri e generi, tra cui narrativa, romanzi rosa, gialli e thriller e molto altro.

Audible

Per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible, oppure hanno cancellato l’abbonamento da almeno 6 mesi, ci sarà la possibilità di abbonarsi al servizio a soli 2,95€ al mese per ben 6 mesi e avere accesso senza limiti a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e serie da ascoltare dove e quando volete. Alla fine dei 6 mesi l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo pieno 9,99€ al mese.

Amazon Music Unlimited

Sempre dal 21 giugno, chi è abbonato a Prime potrà ottenere l’ottimo Amazon Music Unlimited a 0 Euro, per ben 4 mesi. Grazie a questo servizio, potrete ascoltare un parterre musicale vastissimo, contenente oltre 90 milioni di brani e numerosi podcast, senza pubblicità e in HD.

Amazon Fresh

Sempre da oggi, 21 giugno, i clienti Amazon Prime avranno l’opportunità di ricevere 5€ di sconto acquistando 5 articoli dalla sezione Amazon Fresh. Questa categoria contiene tutto il necessario per la vostra spesa quotidiana, dai prodotti freschi fino ai surgelati. Al suo interno potrete trovare carne, pesce, gastronomia, pasti pronti, dessert e snack, cura personale, prodotti per la casa, bibite e addirittura ottimi articoli per l’infanzia.

I dispositivi Amazon in sconto

Oltre a ciò che vi abbiamo appena mostrato, ci sono da menzionare anche numerosi dispositivi Amazon che verranno scontati a un prezzo da urlo! Dall’8 luglio per risparmiare fino al 60% su numerosi dispositivi Amazon selezionati, a partire dagli Echo Dot di 3ª e 4ª generazione fino a Eco Show, Fire TV Cube, Fire TV Stick e molto altro ancora.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, in attesa dell’Amazon Prime Day, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!