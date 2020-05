Rasoi e regolabarba Braun in sconto fino al 40% su Amazon!

Dopo avervi segnalato quelle che sono le ottime offerte Amazon dedicate agli aspirapolvere robot, i trapani Bosch Professional e le lampadine Philips è arrivato il momento di dedicarsi anche alle promozioni sulla cura del corpo. Lo store online ha per l’appunto iniziato una vasta serie di promozioni sui prodotti Braun spaziando fra rasoi, regolabarba ed epilatori in modo da non avere più un pelo fuori posto.

Soluzioni per tutte le tasche e per ogni genere di necessità, che comprendono sia strumenti per chi è alla ricerca di articoli dal semplice utilizzo ma dalle molteplici funzioni, sino a rasoi che per design, funzionalità, e prezzo non sfigurerebbero tra le mani di un professionista, come è il caso del regolabarba Braun MGk7020, dotato di ben 10 modalità di rasatura ed ottimo per per la cura sia della barba che dei capelli. Con la sua velocità di taglio costante data dal motore AutoSense, questo rasoio è in grado di dare una rifinitura ottimale anche in caso di barbe lunghe e folte, ed attraverso le 13 impostazioni di lunghezza (che vanno da 0.5 a 21mm) con soli 4 pettini è in grado di realizzare qualsiasi lunghezza di taglio, anche per quanto riguarda i capelli. Nella confezione, inoltre, è incluso un rasoio Gilette Fusion5 Pro Glide, con tecnologia FlexBall per garantire una rasatura eccezionale anche per il collo e per il viso. Insomma, un ottimi prodotto, disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di appena 64,99€, con uno sconto del 28% rispetto agli originali 89,99€!

Ovviamente, il regolabarba Braun MGk7020 è solo uno dei tanti prodotti Braun in offerta su Amazon, ed ecco perché vi consigliamo di visitare la pagina dedicata alle offerte, così da poter consultare con i vostri occhi l’intero catalogo di promozioni e scegliere quella che preferite in base alle vostre necessità. Prima di lasciarvi andare fra le varie offerte Braun, tuttavia, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

Le migliori offerte Braun

