Amazon: sconti fino al 50% sui prodotti per la pulizia della casa!

Sebbene in queste ore quasi tutte le attenzioni siano rivolte alla Gaming Week, dovete sapere che su Amazon non si fermano le tornate di offerte anche su altre categorie di prodotti, come ad esempio quelli per la pulizia della casa. In particolare queste offerte riguardano gli aspirapolvere, sia a traino che senza filo, di marche famose con Hoover, Ecovacs e Rowenta, solo per citarne alcune. Un ottimo momento, dunque, per andare sulle pagine del portale e scoprire alcuni dei prodotti più interessanti, ma non prima di aver letto i nostri suggerimenti riassunti in questo articolo.

Quando si parla di articoli per la pulizia è chiaro che gli aspirapolvere coprono un ruolo di primo piano, motivo per cui non possiamo non citare almeno un modello, soprattutto ora che l’ottimo Ecovacs Deebot 605 si trova a soli 179,98€ invece di 229,98€, ma solo per poche ore. Un’offerta senza se e senza ma che vi permetterà, con una cifra irrisoria, di portarvi a casa un prodotto per la pulizia performante e affidabile, in grado non solo di aspirare briciole e polvere, ma anche togliere le macchie dal pavimento più difficili grazie all’apposita funzione di lavaggio con panno incluso.

Un prodotto 2 in 1, quindi, che a meno di 200€ diventa praticamente un affare, anche perché non si tratta di un prodotto base, che solitamente tende a bloccarsi anche di fronte al più piccolo ostacolo, bensì di un modello capace di mappare l’intera casa, evitare gli ostacoli più difficili e pulire in maniera più che discreta in relazione alla sua fascia di prezzo. Potrete scegliere diversi stili di pulizia, tutti ottimizzati per raggiungere ogni angolo della stanza, oltre alla modalità Max, che duplica la potenza di aspirazione per combattere lo sporco più ostinato, come ad esempio i peli degli animali.

Non è un Roomba da 1.000€, ma si avvicina molto alle sue prestazioni, ad un costo però decisamente più alla portata, che potrebbe persino invogliare all’acquisto coloro i quali non vogliono mettere da parte la propria aspirapolvere. Insomma, nonostante il suo basso costo, reso ancora più irrisorio da Amazon, Ecovacs Deebot 605 è un dispositivo all’avanguardia in grado di offrire tutto quello che occorre per una pulizia quotidiana ottimale.

Come sempre, per facilitarvi nell’acquisto, abbiamo stilato per voi una lista di articoli consigliati anche se, come sempre, il nostro invito è quello di tenere sotto controllo anche la pagina relativa alle offerte, dove potrete rintracciare tutte le promozioni in corso dedicate ai prodotti per la pulizia. Inoltre, prima di addentrarci in un nuovo articolo vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di ulteriori offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!