Amazon: Sconti imperdibili su lavatrici e tanti altri elettrodomestici Hisense!

Dopo aver visto assieme le offerte amazon del giorno dedicate ai vari prodotti per il gaming, torniamo sul portale per segnalarvi un’incredibile iniziativa che vi consentirà di acquistare molti elettrodomestici dell’apprezzato brand Hisense, il tutto con sconti che arrivano fino al 30%! Essendo una promozione a tempo, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo quest’opportunità prima che scada!

Tra i numerosi prodotti presenti nell’iniziativa segnaliamo l’ottima lavatrice a carica frontale Hisense WFGE70141VM, disponibile al prezzo di 269€ anziché di 399€ a seguito di uno sconto del 30% che vi farà risparmiare ben 130€. Si tratta di un soluzione efficace per rimuovere lo sporco più ostinato, mettendo in campo tutte le tecnologie sviluppate da Hisense.

Hisense WFGE70141VM è una lavatrice a libera installazione con carica frontale in grado di raggiungere una velocità 1400 giri al minuto. Tra le caratteristiche troviamo un cestello spazioso da 7Kg, e una porta dalle larghe dimensioni per poter caricare e scaricare il bucato agevolmente. Oltre ad essere dotata di un ampio display touch davvero user-friendly, questa lavatrice ha 4 programmi di lavaggio per il trattamento e la cura dei vostri tessuti. Tra le varie funzioni, spicca il programma AllergyCare, che attraverso una temperatura più elevata e un extra risciacquo elimina in modo efficace eventuali tracce di detergente dal tessuto, rimuovendo totalmente gli allergeni dai tuoi capi; perfetto per le pelli sensibili e delicate.

Oltre ad essere intuitiva e pratica nel suo utilizzo, questa lavatrice vanta tutti quegli accorgimenti tecnologici che ne migliorano l’esperienza generale. Al suo interno monta un motore Durable inverter estremamente efficiente, in grado di garantire le migliori performance di lavaggio, risparmiando energia e riducendo al minimo la rumorosità. Grazie al suo programma Auto-wash, la lavatrice regolerà per voi il ciclo, la durata del lavaggio e il numero di risciacqui in base alla quantità di bucato presente nel cestello. E nel caso in cui abbiate la necessità di interrompere il lavaggio a seguito di qualche imprevisto, potrete sempre ricorrere alla funzione Pause&Add, che vi permetterà di fermare la lavatrice e di aprire il portello per inserire gli indumenti che avevate dimenticato.

Si tratta di una soluzione davvero efficacie, che costituirà un valido aiutante per pulire il bucato dallo sporco ostinato, mettendo in campo tutte le tecnologie sviluppate da Hisense negli anni. Ovviamente la lavatrice Hisense WFGE70141VM non è l’unico prodotto del brand a vantare uno sconto eccezionale, motivo per il quale vi consigliamo caldamente di visitare la pagina della promozione Amazon al seguente indirizzo, per scoprire tra le vare proposte, quella che meglio si addice alle vostre esigenze. Detto ciò, vi ricordiamo, come di consueto, seguirci Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

