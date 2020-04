Amazon Sennheiser PXC 550-II Wireless al prezzo più basso di sempre

Se siete alla ricerca di un paio di ottime cuffie wireless e non volete assolutamente accettare alcun compromesso, allora questa è l’offerta che fa per voi! Vi segnaliamo infatti che su Amazon sono disponibili al prezzo più basso di sempre le straordinarie cuffie Sennheiser PXC 550-II Wireless, arrivate sul mercato all’inizio di quest’anno al prezzo di ben 349,99€, e oggi in sconto su Amazon ad appena 269,00€! Un prezzo che può sembrare esoso ma che rappresenta più che degnamente quello che è il profilo qualitativo di un prodotto straordinario, decisamente al vertice dell’esperienza auditiva attualmente disponibile sul mercato, specie dal punto di vista delle cuffie wireless.

Simili alle celebri ed apprezzatissime Momentum Wireless, ma dal prezzo e dalle dimensioni più contenute, le PXC 550-II pesano appena 227 grammi, e possono essere ripiegate agevolmente per essere trasportate con facilità. Si tratta di un paio di cuffie dall’aspetto semplice ed elegante, perfette per chi non ama oggetti vistosi, e caratterizzate dal supporto per aptX Bluetooth 5.0, da una bassa latenza e da funzionalità AAC. Ottime dal punto di vista dell’autonomia, grazie alle oltre 20 ore di riproduzione garantite, le PXC 550-II includono anche un un microfono integrato da usare per chiamate, controllo vocale e cancellazione del rumore e possono, inoltre, essere utilizzate insieme all’app Smart Control di Sennheiser, grazie al quale disporre di diverse modalità di equalizzazione.

Stiamo parlando di un prodotto eccellente, curato nei dettagli e dall’aspetto elegante e sobrio il cui prezzo in sconto del 23% renderà certamente l’acquisto più accessibile a chiunque fosse alla ricerca di un prodotto senza compromessi e con uno dei migliori rapporti qualità/prezzo del mercato. Del resto, se si parla di Sennheiser, si parla del top!

>> Clicca qui per acquistare le Sennheiser PXC 550-II Wireless <<

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!