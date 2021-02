Amazon: spendi 30€ in prodotti per la casa e ricevi 15€ in buoni!

Vi segnaliamo che, oltre alle classiche offerte del giorno, Amazon vi ha riservato per questo lunedì una promozione che consiste nel ricevere 15€ in buoni acquisto a fronte di una spesa di almeno 30€ sui prodotti P&G selezionati dal portale, comprendenti articoli di brand per la casa del livello di Dash, Swiffer, Lenor e molti altri. Come se ciò non bastasse, numerosi articoli compatibili con la promozione si trovano in sconto, ciò fa sì che questa sia una delle tante occasioni tipiche del colosso dell’e-commerce a cui vale la pena non perdere neanche un minuto, anche perché vi ricordiamo che l’offerta sarà valida solo per oggi.

Potrete, dunque, scegliere articoli che si sono diffusi e affermati nelle case degli italiani, come le pastiglie per lavastoviglie Fairy Platinum Plus, proposte nel kit da ben 189 pezzi a soli 30,99€. Senza dubbio, uno dei migliori prodotti per lavastoviglie, capace di sgrassare senza impegno anche le pentole e i tegami più incrostati. Tornando alla promozione, per ricevere il buono sconto da 15€, potrete prendere in considerazione anche un paio di confezioni di anticalcare Viakal o i sempre pratici panni umidi Swiffer Wet, i quali vengono proposti nel formato maxi da 144 pezzi a soli 29,99€.

Insomma, una promozione che, oltre a permettervi di procurarvi un buon numero di scorte di prodotti per la pulizia della casa, vi farà ricevere direttamente sul vostro account Amazon un buono pari a 15€, spendibile entro 45 giorni dalla data di emissione per acquistare ulteriori prodotti P&G inclusi nella selezione che trovate nella pagina ufficiale. Dal momento che mancano poche ore al termine della promozione, non vogliamo intrattenervi troppo ma vi invitiamo a scoprire voi stessi tutti gli articoli che vi permetteranno di ricevere il buono, consci del fatto che in calce troverete comunque la nostra lista prodotti personalizzata.

Ciò detto, non ci resta che ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!