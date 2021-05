Amazon: tante offerte per rendere più smart il tuo giardino

Come avrete avuto modo di notare, la prima settimana di maggio è iniziata con tantissime offerte, coinvolgendo persino la domotica, al punto che abbiamo trovato solo ora il tempo e lo spazio per segnalarvi le nuove occasioni di Amazon relative al giardinaggio che, a questo giro, coinvolgono una serie di prodotti in grado di rendere la vostra zona verde più smart.

Non tantissime le proposte, ma sufficienti per permettervi di prendervi cura del vostro giardino limitando al minimo la fatica, lasciando gran parte del lavoro a soluzioni tecnologiche munite di intelligenza artificiale, come il robot tagliaerba Worx Landroid WR141E, un dispositivo simile ad un aspirapolvere robot ma progettato per funzionare sull’erba, il cui compito è quello di radere quest’ultima in modo ecologico, dal momento che rumori, emissioni e consumi sono quasi inesistenti.

Non è un caso se Amazon ha deciso di includere in questa promozione il Worx Landroid WR141E, dato che è uno dei migliori robot tagliaerba, nonché il primo dispositivo robotizzato per questo scopo ad essere arrivato sul mercato. Questo specifico modello è adatto per giardini fino a 500 metri quadrati e riesce a completare il lavoro in tempi brevi, grazie al diametro della lama da taglio di ben 18 cm, e ad una serie di accorgimenti che gli permettono di eseguire un’ottima rasatura anche ai bordi.

A tal proposito, programmare il Worx Landroid WR141E è semplicissimo, dato che non dovrete far altro che camminare con lo smartphone lungo il perimetro dell’area desiderata e salvare il percorso nell’app dedicata. A quel punto, il robot elaborerà automaticamente un programma di lavoro in base alle dimensioni del prato ed è persino capace di ritornare nella propria stazione di ricarica qualora i sensori interni rivelassero l’arrivo di pioggia. Il tutto si traduce a 799,00€, ma le offerte Amazon vi permetteranno di acquistarlo a 679,00€.

Come detto, il numero di occasioni non è elevatissimo, ma conviene sempre dare un’occhiata alla pagina dedicata per non perdere quella che potrebbe essere un’ottima occasione per rendere il vostro giardino più smart. Fatto ciò, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

