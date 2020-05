Amazon: tante offerte su fitness tracker e smartwatch

Con l’inizio dell’emergenza COVID-19 ed il conseguente inizio del lockdown che ha investito tutto il paese, molti di noi si sono visti costretti ad azzerare le attività fisiche, complice magari l’impossibilità di poter fare esercizi in casa a causa dello spazio ristretto. Con l’inizio della Fase 2 e la progressiva ripartenza, tuttavia, le attività motorie possono di nuovo essere svolte all’aperto (premesse le dovute precauzioni), creando così un’occasione per molti di potersi rimettere in forma attraverso la corsa e l’esercizio.

In questa situazione di difficile ripartenza, abbiamo quindi pensato potesse essere utile segnalarvi quelle che sono le offerte che Amazon ha messo in campo per i fitness tracker e gli smartwatch, ovvero quei dispositivi da polso che, dotati di apposite tecnologie e della dovuta connettività, possono offrire un aiuto concreto nella ripresa dell’esercizio fisico. Del resto, l’offerta di Amazon è davvero eccellente, proponendo in sconto, innanzitutto, quello che è l’attuale best buy del mercato dei fitness tracker, ovvero la mai troppo lodata Xiaomi MI Smart Band 4, contraddistintasi da subito per un apporto qualità/prezzo eccezionale, ed oggi in sconto a soli 29,58€, rispetto agli originali 34,99€.

Dotata di un luminoso e accattivante display touch AMOLED a colori e di accelerometro e giroscopio a 3 assi, Mi Band 4 è in grado di monitorare efficientemente qualunque tipologia di attività fisica, anche quelle specifiche come la corsa e il nuoto, godendo per altro di una resistenza all’immersione fino a 50 metri in acqua fino alla profondità di 50m. Dotato di una batteria dalle prestazioni incredibili, può garantire fino a 15 giorni di autonomia con una sola ricarica ed offre, a differenza di molti concorrenti nella stessa fascia di prezzo, anche notifiche utili come quelle relative alle chiamate, i messaggi, e le notifiche push di app e musica in riproduzione.

Insomma, una smart band a dir poco eccellente che, grazie al monitoraggio della frequenza cardiaca, può risultare utile anche per tenere sotto controllo il proprio ciclo del sonno, offrendo comode informazioni sulla propria salute fisica che vanno ben oltre il semplice allenamento! Un prodotto ottimo, che è solo uno dei tanti proposti da Amazon in questa eccellente tornata di sconti che, per altro vi invitiamo a tenere d’occhio grazie alla apposita pagina del portale dedicata alle smart band.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di offerte e di coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

