Amazon: tanti prodotti Gillette per la rasatura in sconto a prezzi folli!

Se amate prendervi cura di barba e baffi sarete felici di sapere che in questi giorni sono disponibili su Amazon tantissime offerte che comprendono tutte il necessario per una buona rasatura. In questa pagina potete infatti trovare tantissimi prodotti Gillette, una sicurezza in questo settore, scontati fino al 33%!

La promozione comprende rasoi, lamette e tutto il necessario per una buona rasatura come gel, creme e oli. A farla da padrona è la recentissima linea King C. Gillette, con prodotti che possono anche essere un ottimo regalo di Natale, come ad esempio lo Style Master di Braun, un regolabarba per regolare, rifinire e radere la barba con un design veramente elegante. Nella confezione oltre al regolabarba elettrico troverete anche 3 pettini da 1, 3 e 5mm. Grazie ad uno sconto del 33% potete acquistare lo Style Master a soli 26,99€!

Se invece siete della vecchia scuole e amate radervi con le lamette in stile barbiere allora vi consigliamo sicuramente il Rasoio di Sicurezza con lame a doppio taglio. Questo elegante rasoio cromato vi garantirà la perfezione nel rifinire la vostra barba e viene fornite già con 5 lamette doppio taglio. Per poco più di 12 euro è un vero affare!

