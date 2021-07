Amazon: tanti prodotti per arredare il giardino in sconto fino al 47%!

Mentre impazzano quelle che sono le principali offerte giornaliere targate Amazon, vi segnaliamo in questo articolo che sul portale statunitense è possibile prendere parte ad un’altra iniziativa, questa volta incentrata sui migliori prodotti per arredare il giardino dell’apprezzato brand Outsunny, con sconti che possono raggiungere la percentuale del 47%!

La lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al gazebo da giardino, acquistabile a 475,96€ anziché 799,95€, a seguito di uno sconto del 41% che ne ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore di ben 323,99€!

Questo prodotto rappresenta una soluzione caratterizzata da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Innanzitutto, possiede un tetto realizzato interamente con pannelli in policarbonato, fortemente indicati per contrastare i raggi UV 50+, la pioggia leggera e il vento. Inoltre, tra questi è disponibile un pannello apribile con un sistema a pistoni idraulici, in modo tale da favorire il passaggio dall’aria all’interno.

Tra le altre caratteristiche di questo gazebo troviamo anche una struttura in lega di alluminio, che garantisce sia un’elevata resistenza che una buona durabilità nel tempo. Alla base del telaio, invece, sono presenti dei piedini dotati di fori per consentire l’inserimento dei picchetti. Il prodotto in questione è adatto alle famiglie, difatti misura 362 x 300 centimetri per 260 centimetri di altezza, di cui 198 centimetri per la gronda.

Insomma, si tratta di un articolo dalle ottime specifiche che, visto il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un ottimo compagno per godersi il tempo libero con famiglia e amici! Tuttavia, come abbiamo specificato nei paragrafi precedenti, questa offerta non è l’unica appartenente a questa iniziativa, motivo per cui vi invitiamo a consultare la relativa pagina, cosicché possiate trovare il prodotto che si adatta al vostro giardino.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri futuri acquisti, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Infine, se siete alla ricerca di utili coupon, vi invitiamo a consultare la nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping!

