Amazon: tornano le offerte sui giochi da tavolo Giochi Uniti!

Torniamo a parlare di Amazon, e lo facciamo sperando di fare cosa gradita a tutti gli amanti dei giochi di ruolo che ci sono lì fuori. Il perché è presto detto: il portale ha appena dato il via ad una nuova tornata di offerte che vi permetterà di acquistare tantissimi giochi a marchio Giochi Uniti, con sconti che possono superare anche il 35% del prezzo originale!

Moltissime le proposte ma, tra le varie, vi segnaliamo la presenza di un classico senza tempo, ovvero di Talisman, il cui gioco base è ora disponibile nella sua versione quarta edizione a soli 32,99€, invece degli originali 49,90€! Amatissimo in tutto il mondo, ed in grado di restituire le medesime sensazioni di avventura tipiche dei giochi pen & paper, Talisman vi permetterà di immergervi in un mondo magico, accompagnati da altri giocatori (fino ad un massimo di 6), ognuno dei quali nei panni di un personaggio epico come il guerriero, il prete, il mago o uno degli altri undici eroi predisposti dal gioco. L’obiettivo? Recuperare un leggendario talismano magico, destreggiandosi tra mostri, trappole e incantesimi oscuri!

Ma siamo solo all’inizio, perché di avventure se ne possono vivere a bizzeffe grazie a questa promozione Amazon in cui, per altro, troviamo ancora una volta anche i graditissimi sconti relativi ad alcuni modellini per il gioco da tavolo (e da collezione) Star Wars Armada e X-Wing, in cui le astronavi della popolare serie cinematografica fungono da componenti per la vostra flotta da combattimento.

Bellissimi e ultra dettagliati, questi modellini non solo sono molto collezionabili, ma sono anche fondamentali per giocare, e poiché non sempre è facile reperirne alcuni a buon mercato, diremmo che questa può essere un’occasione d’oro per tutti i fan di Guerre Stellari presenti lì fuori, specie quando tra i vari si può reperire anche il leggendario Millennium Falcon!

Ed ancora non è tutto, perché sono diverse le offerte ancora presenti su Amazon e dedicate ai prodotti sotto l’ala di Giochi Uniti, ed ecco perché – oltre a consultare la nostra ricca selezione di prodotti – vi suggeriamo di consultare la pagina relativa alle offerte, così che possiate rintracciare i giochi che più si adattano ai vostri gusti.

