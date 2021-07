Amazon: tornano le offerte sui prodotti Oral-B!

Dopo aver dato uno sguardo alle offerte del giorno, è giunto il momento di scoprire anche oggi quelle che sono le migliori offerte della giornata di Amazon, che propone un’altra interessantissima iniziativa legata ai prodotti Oral-B, con sconti fino ed oltre il 40%.

Tra le varie offerte che spaziano sui prodotti per la vostra igiene orale, vogliamo segnalarvi quella relativa al’ottimo spazzolino elettrico Oral-B Design Edition Smart 4-4500, disponibile al prezzo 59,99€ anziché di 99,99€ a seguito di uno sconto del 40%.

L’elegante ed ergonomico manico bianco dello spazzolino elettrico Smart 4 è l’ideale per perfezionare le vostre abitudini di spazzolamento. Grazie alla sua testina rotonda, Oral-B agisce sulle macchie superficiali eliminandole e rimuove fino al 100 % di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, garantendovi denti puliti e gengive più sane e permettendovi di sfoggiare un sorriso più bianco sin dal primo giorno!

Il timer integrato vi aiuterà a spazzolare i denti per il tempo minimo consigliato da dentisti ed igienisti, pari a due minuti e con la tecnologia di controllo della pressione di spazzolamento, lo spazzolino ridurrà la velocità e vi avvisa qualora si stanno spazzolando i denti troppo forte. Lo spazzolino Oral-B Smart 4 4500 dispone di una batteria agli ioni di litio all’avanguardia che dura più di due settimane, in questo modo non dovrete preoccuparvi di portare il caricatore in vacanza. E non è tutto, perché collegando questo spazzolino smart all’apposita app Oral-B, riceverete suggerimenti in tempo reale che aiutano a migliorare la vostra routine di spazzolamento e a monitorare i vostri progressi. Non male vero?

Insomma, lo spazzolino Oral-B Smart 4 4500 rappresenta senza ombra di dubbio la scelta ideale per tutti coloro che desiderano passare a uno spazzolino elettrico, poiché integra ottime funzioni e garantisce un sorriso più bianco che mai. Le offerte per la cura della vostra igiene orale non si limitano soltanto a questo spazzolino, per cui vi consigliamo caldamente di visitare la pagina Amazon al seguente indirizzo, per poter scoprire tra le varie opzioni quella che si addice meglio alla cura dei vostri denti e del vostro sorriso. Infine, come di consueto, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

