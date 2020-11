Amazon: tornano le offerte Yankee Candle per il Cyber Monday!

Non solo tecnologia e smart TV, il Cyber Monday di Amazon si sta dimostrando un’occasione ottima per confezionare per gli altri (o, perché no, per sé stessi), un bel po’ di regali di Natale anticipati, complice una serie di offerte che sta spaziando in buona parte dei settori merceologici del portale, non ultimo quello dell’arredamento e degli accessori, tra cui spiccano prodotti che nel corso del recentissimo Black Friday 2020, ovvero le amatissime Yankee Candle, le candele profumate nate negli Stati Uniti, è già da qualche anno diventate un feticcio per la casa di tantissime persone, anche nel nostro paese, tanto da risultare tra i prodotti più venduti del Black Friday 2020!

Profumate, piacevoli e rilassanti, le Yankee Candle sono in grado di dare un tocco in più a qualunque ambiente, complice non solo la luce soffusa e confortante tipica delle candele, ma anche e soprattutto il loro profumo avvolgente, con fragranze che spaziano tra profumi dolci e speziati, passando per gli aromi naturali e fragranze che richiamano a torte, dolci e leccornie tipici delle feste (e non solo).

Con il suo campionario vastissimo, le Yankee Candle sono, insomma, un regalo sempre gradito e grazie ad Amazon possono essere vostre ad un prezzo davvero incredibile che vi permetterà di risparmiare fino al 40% su di una vasta gamma di inimitabili profumazioni, alcune perfette per le prossime festività, altre da conservare gelosamente fino alla prossima primavera/estate, vista la scelta che comprende anche aromi ai frutti tropicali e non. Insomma, c’è davvero una Yankee Candle per ognuno di voi ed ecco perché, oltre ad offrirvi una ricca lista di candele a prezzo scontato, vi suggeriamo anche di consultare la pagina ufficiale dedicata alle offerte, così da non perdervi nessuno dei prodotti in sconto. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in occasione del Cyber Monday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

