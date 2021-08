Amazon: una settimana di offerte dedicate ai prodotti JBL!

Il mese di agosto è arrivato e, con esso, si è sdoganato ufficialmente il momento dell’anno dedicato alle vacanze estive, per molti ancora un taboo nel mese di luglio. Con agosto, insomma, ci si potrà finalmente rilassare, dedicandosi al sole, al mare, alla montagna e, più in generale, si potrà staccare la spina come si deve, ricaricando le energie in vista poi del mese di settembre.

In quest’ottica, si potrebbe pensare che anche il mondo delle offerte online sia propenso a prendersi una pausa, ed in effetti è così, perché proprio in agosto il volume di offerte provenienti dai vari store tende, inevitabilmente, ad essere più basso, tuttavia per store come Amazon, questo non significa certo che le proposte si interrompano del tutto, ed anzi tra le pagine dello store continua ad esserci spazio per diverse occasioni da non perdere!

Oggi, ad esempio, prende il via una nuova promozione che, per l’intera settimana, proporrà a prezzo scontato alcuni prodotti a marchio JBL, in quella che è un’offerta davvero ottima qualora vogliate, ad esempio, un dispositivo da portare con voi in viaggio per ascoltare la vostra musica come si deve!

Un esempio? Noi vi suggeriremmo di prendere in considerazione l’ottimo speaker portatile JBL CLIP 4, ultima versione di quello che è stato (ed è) uno dei più apprezzati prodotti della casa, specie grazie alla sua portabilità ed alla sua resistenza ad urti, acqua e polvere; oggi in sconto a soli 39,99€ anziché gli originali 59,99€, con uno sconto netto di 20 euro!

Si tratta, quindi, di un prodotto davvero ottimo per l’estate, perché pensato proprio per essere portato in giro e, soprattutto, per non pesare più di tanto nel proprio bagaglio o sulle proprie spalle. JBL CLIP 4, infatti, pesa appena 239 grammi, e grazie al suo resistente moschettone, può essere facilmente agganciato ad una borsa o uno zaino, per ascoltare la propria musica preferita anche in spiaggia o in escursione.

Dotato di un suono pulito e nitido, e di bassi potenti e profondi, grazie a suo speaker da 5 W, CLIP 4 è certificato IPX67, e può sopportare senza problemi tanto l’acqua della doccia, che la sabbia della spiaggia. Inoltre, grazie alla sua performante batteria ricaricabile potrà garantirvi tanta musica per un massimo di 10 ore di riproduzione continuata! Disponibile in vari colori, e caratterizzato da uno stile ovale morbido e moderno, JBL CLIP 4 potrà essere, senza alcun dubbio, un perfetto compagno per questa estate 2021, specie considerando l’ottimo prezzo di appena 39,99€!

Ovviamente, JBL CLIP 4 non è l’unico prodotto di questa nuova tornata promozionale Amazon, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche e soprattutto l’intera proposta di offerte Amazon, così che possiate trovare l’offerta che più si addice alle vostre esigenze. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

