Amazon: una vetrina tutta al femminile per la festa della donna

In occasione della festa della donna, Amazon ha voluto celebrare questa giornata così importante creando una pagina ad hoc con lo scopo di farvi ricordare il ruolo della donna nel mondo, le loro conquiste sociali, economiche e politiche e, purtroppo, anche le numerose discriminazioni e violenze di cui sono oggetto ancora oggi in molti paesi. Il colosso dell’e-commerce, dunque, ha raccolto le storie di successo di alcune delle migliori imprenditrici italiane, che hanno saputo mettere in piedi quelle che sono oggi aziende leader della categoria.

Tra queste troviamo Ada Di Fiore (inventrice della nota azienda di complementi d’arredo Rebecca), Nina Palomba (con le sue bellissime creazioni artigianali Ceramiche del Castello), Rossella Perri (con le sue specialità emiliane Emilia Food Love), Chiara Ghiandi (con i suoi accessori moda Talento Fiorentino) e molte altre, ognuna che ha saputo creare a suo modo realtà oggi arrivate sotto agli occhi dell’intera nazione.

Quello di Amazon, quindi, non è solo un modo per ricordare che le donne hanno le stesse capacità degli uomini, nonché gli stessi diritti, ma anche un modo per mettere in mostra alcuni dei loro prodotti Made in Italy, invitando gli utenti del portale a dare più importanza agli articoli prodotti nel nostro paese. Inoltre, questa potrebbe essere anche un’ottima occasione per trovare idee regalo a tema, andando così a supportare le piccole e medie imprese tutte al femminile che, a differenza di quanto si possa pensare, rappresentano buona parte dell’eccellenza italiana.

Detto ciò, vi lasciamo in calce i link delle principali categorie, dove troverete tante eccellenze italiane, nonché le storie di successo di ogni singola imprenditrice. Inoltre, vi ricordiamo di non staccarvi dalle nostre pagine perché abbiamo ancora tante offerte da segnalarvi nel corso della giornata odierna, motivo per cui suggeriamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

