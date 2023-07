Il Prime Day sta per arrivare, ma ancor prima dell’inizio ufficiale degli sconti Amazon sta offrendo modi per risparmiare sugli acquisti. Fino alla mezzanotte del 10 luglio, infatti, tutti i clienti Prime potranno usufruire di uno sconto del 20% su un ampio catalogo di prodotti di Amazon Warehouse.

Dall’informatica agli elettrodomestici per casa e cucina, passando per videogiochi ed elettronica, la selezione di articoli in sconto è davvero vasta, per cui troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Il prezzo ribassato apparirà nel carrello una volta selezionato l’indirizzo di spedizione, per cui vi basterà scegliere ciò che preferite.

Per chi non lo sapesse, Amazon Warehouse è una sezione dello store dedicata interamente alla vendita di prodotti usati, o meglio, acquistati e restituiti in condizioni eccellenti, che vengono poi rimessi in vendita a un prezzo notevolmente ridotto. È importante sottolineare che tutti gli articoli disponibili in questa sezione sono coperti da garanzia, funzionanti e spesso in condizioni paragonabili a quelli nuovi. Talvolta potreste notare solo qualche lieve imperfezione impercettibile, che è il motivo per cui vengono venduti a un prezzo ribassato.

Inoltre, Amazon esegue un rigoroso controllo di qualità su ogni prodotto restituito prima di rimetterlo in vendita, quindi non vi capiterà mai di riscontrare problemi di malfunzionamento. Le prestazioni degli articoli sono ottime e molto probabilmente non noterete nemmeno che state utilizzando un oggetto usato. Proprio per queste ragioni, la sezione Warehouse è particolarmente interessante, soprattutto quando sono disponibili ulteriori sconti come in questo momento!

Insomma, si tratta dell’occasione perfetta per acquistare gli articoli che stavate tenendo d’occhio da tempo e che non calano mai di prezzo, quindi vi invitiamo a consultare la pagina di Amazon dedicata al Warehouse per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è di inserire nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le scorte sono molto limitate e potrebbero esaurire in fretta!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!