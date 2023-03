Su TikTok nascono trend di tutti i tipi, di cui alcuni semplicemente per provocare una risata, mentre altri per far conoscere qualcosa di nuovo e utile agli utenti. In quest’ultima categoria rientra l’hashtag #AmazonFinds, ovvero video in cui vengono mostrati dei prodotti che, nella loro semplicità, riescono a offrire delle piccole rivoluzioni giornaliere.

Si tratta infatti di piccoli elettrodomestici, dispositivi tecnologici e, più in generale, oggetti economici ma estremamente utili in svariate situazioni. Ebbene, il trend Amazon Finds è diventato un vero e proprio fenomeno virale su TikTok, e in occasione delle Offerte di Primavera di Amazon abbiamo deciso di proporvi una raccolta dei prodotti più interessanti attualmente in sconto.

In particolare, abbiamo scelto 5 prodotti divenuti virali su TikTok che si distaccano, oltre per il loro prezzo stracciato, anche per la variegatura: gli articoli sono molto diversi tra di loro, quindi troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro e che potrebbe tornarvi utile.

Ovviamente, il fatto che i prodotti siano disponibili su Amazon rappresenta un ulteriore vantaggio, visto che se siete clienti Prime potrete usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, dei vostri ordini; se invece non siete iscritti al servizio vi consigliamo di prenderlo in considerazione, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis.

Amazon Finds: 5 prodotti virali su TikTok da acquistare durante le Offerte di Primavera

Porta spazzolino UV

Il primo articolo appartenente al trend Amazon Finds che vi proponiamo è un porta spazzolino dotato di sterilizzatore a raggi UV, capace di contenere fino a 5 spazzolini sia tradizionali che elettrici. Vi basterà collegare il prodotto a una presa di corrente per accendere lo stato di disinfezione automatica, che eliminerà il 99,9% dei batteri in pochi minuti. Inoltre, è presente anche un dispenser per il dentifricio che erogherà solamente il quantitativo necessario, permettendovi così di evitare gli sprechi.

Lampada da comodino con ricarica wireless

Le lampade da comodino multifunzione sono tra i prodotti più virali su TikTok, dato che uniscono un design estremamente elegante e l’utilità di avere più dispositivi in uno. In particolare, questo modello, oltre che illuminare la stanza con 4 diversi livelli di intensità, fungerà da speaker Bluetooth, da caricatore wireless e persino da stand per tenere lo smartphone o il tablet sopraelevato mentre non lo state utilizzando. Insomma, un prodotto veramente comodo che potrete acquistare per soli 35,00€.

Kit pulizia 10 in 1

Il kit pulizia 10 in 1, in offerta a soli 14,44€, vi permetterà di rimuovere polvere e sporco da una moltitudine di dispositivi come PC, smartphone, tablet e persino auricolari. Avrete infatti a disposizione una spazzola retrattitle per pulire la tastiera, un estrattore a chiave, diverse penne per oggetti più piccoli e dei panni in microfibra per rimuovere aloni e impronte dagli schermi. Insomma, ogni elemento della vostra postazione tornerà come nuovo, il tutto sfruttando un unico prodotto.

Stampante per etichette Bluetooth

La stampante per etichette Bluetooth è perfetta per voi se avete una piccola impresa o semplicemente se amate catalogare gli oggetti in casa per avere tutto sempre in ordine. Il dispositivo funziona con tecnologia termica, quindi non avrete bisogno di alcun inchiostro per stampare immagini, testi, simboli, codici a barre e persino QR code in pochi secondi. Vi basterà collegare il vostro smartphone o PC e scegliere cosa stampare, godendo di fino a 12 ore di utilizzo prima di dover caricare la stampante.

Set di cacciaviti 24 in 1

L’ultimo prodotto degli Amazon Finds che vi proponiamo è un set di cacciaviti 24 in 1. Esatto, avrete ben 24 punte a disposizione da poter collocare nell’estremità magnetica della pratica penna dalle dimensioni e forme più disparate. Riuscirete quindi ad aggiustare oggetti di uso comune come elettrodomestici, occhiali e bracciali, il tutto sfruttando un unico utensile, che occuperà pochissimo spazio e diventerà un compagno fidato delle vostre sessioni di fai-da-te.

