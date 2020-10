American Express: fino a 1.000€ di cashback su Amazon

A una settimana dalla fine dell’Amazon Prime Day, è arrivato il momento di parlarvi di un’altra interessante iniziativa che vede insieme Amazon e American Express. Le due multinazionali hanno infatti siglato un accordo che prevede il 10% di cashback, fino a 1.000€, per gli acquisti effettuati su Amazon utilizzando la carta Blu American Express. La promozione è valida solo se la carta è stata emessa da meno di un anno ed è un’ottima opportunità per chiunque stia cercando un nuovo metodo di acquisto online sicuro e affidabile.

Sulla pagina dedicata alla promozione oltre a poter richiedere la carta, ci sono tutte le informazioni di cui avete bisogno. Oltre a questa promozione, con Blu American Express potrete avere anche l’1% di cashback su tutti i pagamenti elettronici, non solo quelli effettuati su Amazon. L’accredito avviene una volta l’anno, al “compleanno” della carta e considerando la possibilità di richiedere Blu American Express gratuitamente per il primo anno, è sicuramente un’offerta da non farsi scappare.

Blu American Express offre anche altre possibilità interessanti come dilazionare su 12 rate mensili i vostri acquisti e, nel caso vogliate restituire un prodotto ma avete difficoltà a ricevere la cifra pagata, American Express vi rimborserà al posto del rivenditore. Si tratta di una garanzia in più se siete dediti agli acquisti online o avete timori nell’effettuare acquisti di grande entità via internet.

Insomma, con Blu American Express e Amazon potrete risparmiare su ogni genere di prodotto e considerando che il Black Friday e il Cyber Monday sono dietro l’angolo, queste due promozioni combinate possono davvero garantirvi degli affari senza eguali! E prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e articoli dei principali produttori cinesi, come Huawei e Xiaomi. Per risparmiare, inoltre, potete cercare dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti sulla nostra pagina speciale dedicata ai codici sconto.

