Ampio Frigorifero LG scontato di quasi 800€ da Unieuro!

Da Unieuro proseguono le numerose offerte relative all’iniziativa del Sottocosto, con sconti che coinvolgono tantissime categorie di prodotti, e se stavate cercando una soluzione per la freschezza e la conservazione dei vostri alimenti, allora siete capitati nel posto giusto!

Come abbiamo anticipato, le offerte dell’iniziativa sono veramente tantissime, ma vogliamo porre alla vostra attenzione quella relativa al frigorifero LG GBP62DSNCN adesso in vendita al prezzo di 699,90€ anziché di 1.499,00€ a seguito di uno sconto del 53% che vi permetterà di risparmiare ben 799 euro.

Questo elegante frigorifero a libera installazione da 384 L, garantisce una capacità interna maggiore con una profondità di 74 cm, allineandosi perfettamente con gli altri mobili della cucina. Al suo interno monta un compressore Lineare Inverter, che oltre a regolare automaticamente la propria velocità in base all’effettiva necessità di raffreddamento dei vostri cibi, minimizza il rumore a soli 35 db e vi assicura un risparmio energetico superiore rispetto a qualsiasi compressore tradizionale. Grazie alla tecnologia Total No Frost con colonna Multi Air Flow LG la temperatura all’interno del frigorifero raggiunge il livello impostato e rimane uniforme per consentire una migliore e più lunga conservazione dei vostri alimenti senza che ne vengano alterati l’aroma e il sapore. Inoltre, le speciali guarnizioni Bioshield di LG, impediranno la formazione di muffe e batteri, garantendo il massimo dell’igiene per gli alimenti che finiscono sulla vostra tavola!

Altro vantaggio offerto da questo frigorifero LG risiede nella sua strepitosa tecnologia Fresh Converter che vi permetterà di personalizzare la temperatura del nuovo ed ampio cassetto Maxi Spazio, per una migliore conservazione di carne, pesce e verdura. Ma non è tutto, perché in caso di inconvenienti nel funzionamento, la diagnostica intelligente Smart Diagnosis (SDS) vi permetterà di trasmettere rapidamente tutte le informazioni sullo stato del vostro frigorifero all’ Assistenza Tecnica LG via smartphone.

Insomma il frigorifero LG GBP62DSNCN, è la soluzione ideale per preservare al meglio la freschezza e il sapore dei vostri cibi, e considerato il suo nuovo prezzo di vendita, non possiamo fare altro che consigliarvi di prenderlo in considerazione. Come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale del portale di Unieuro, poiché sono veramente tantissime offerte da scoprire, le quali in occasione della nuova settimana, potrebbero risultare decisamente interessanti. Detto questo, non dimenticate di seguirci anche su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

