Anche Xbox Series X disponibile su MediaWorld questa settimana, scopri quando

Dopo aver annunciato la disponibilità di PS5 per una serie di giorni consecutivi, Mediaworld ha appena fatto sapere che la Xbox Series X ritornerà disponibile il 22 luglio alle ore 15:00. L’iniziativa sarà basata ancora una volta su una sala d’attesa digitale, necessaria per evitare che il sito vada in sovraccarico, a causa dell’altissimo numero di richieste.

Un’altra ottima occasione, dunque, per acquistare una console di ultima generazione, occasioni che, come avrete notato, sono decisamente aumentate negli ultimi giorni, segno probabilmente che questi saranno gli ultimi stock prima della pausa estiva, ed ecco perché il nostro consiglio è quello di prepararvi, registrandovi innanzitutto sul sito del portale e inserire i vostri dati personali, con i relativi dati della carta di credito o dell’account PayPal, che sono i metodi di pagamento accettati per questa iniziativa.

Un altro suggerimento che possiamo darvi, che potrebbe aumentare le probabilità di riuscire a portare a termine l’acquisto, è quello di collegarvi al portale prima delle 15:00, in modo da entrare nella pagina d’attesa prima degli altri. Ovvio, anche seguendo questi suggerimenti, la certezza di aggiudicarsela non potrà esserci. Ad ogni modo, molto dipende anche dal numero di Xbox Series X che Mediaworld deciderà di rendere disponibile.

Vi ricordiamo che la Xbox Series X è la console più potente attualmente disponibile sul mercato, con i suoi 12 TFLOPs che superano la potenza di calcolo di PS5, avvicinandosi persino a quelli di un PC da gaming di fascia alta, permettendovi di giocare finalmente in 4K e fino a 120FPS anche su console, prestazioni che, fino allo scorso anno, potevano essere raggiunte solo su PC. Vale la pena sottolineare, inoltre, che la Xbox Series X sembra essere persino più rara di PS5, e data la situazione relativa al Covid-19, che limita la produzione, assistere a queste numerosi occasioni di acquisto non è una cosa di poco conto.

Detto ciò, non possiamo far altro che augurarvi buona fortuna, ricordandovi che oggi alle 15:00 sarà la volta di PS5 Standard Edition ad attendervi, sempre sulle pagine di Mediaworld. Nel frattempo, vi ricordiamo di seguire i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!