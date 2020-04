andràtuttobene, ePrice ti ridà il 20% di quello che spendi in buoni acquisto, scopri come

Vi segnaliamo che su ePrice è partita una nuova, eccezionale, promozione relativa all’acquisto di tanti prodotti di diverse categorie merceologiche, come arredamento, casalinghi, cura del giardino e molto di più! La promozione si chiama #andràtuttobene e fino al prossimo 30 Aprile 2020 vi darà la possibilità di ricevere, per ogni acquisto di almeno 200€, un buono sconto del 20% del valore massimo di 50€, da poter poi spendere sul portale di ePrice a partire dal 20 Maggio e fino al 15 Giugno 2020.

Che siano prodotti d’arredamento, per il giardino, per i vostri figli o per gli amici a quattro zampe, ePrice vi darà l’occasione di ricevere un comodo buono sconto, così da poter effettuare un altro piccolo acquisto nel corso del mese di maggio quando, si spera, la grave emergenza che ha colpito il nostro paese (ed il mondo intero) sia in fase di allentamento. Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo dei comodi link collegati direttamente alle categorie di vendita aderenti alla promozione con l’invito, ovviamente, a spulciare per bene la pagina della promozione, così da non perdervi neanche uno degli aggiornamenti sui prodotti in sconto! Infine, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

Categorie di prodotti aderenti

