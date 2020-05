Animal Crossing nuovamente sotto i 50€: ecco dove acquistarlo

Non siete riusciti ad accaparrarvi la vostra copia di Animal Crossing: New Horizons al lancio? Il gioco vi incuriosisce ma eravate in attesa di un calo di prezzo? Ebbene siamo felici di comunicarvi che, dopo circa 2 mesi di prezzo stabile, la nuova killer application per Nintendo Switch è di nuovo disponibile a prezzo scontato ed al di sotto dei 50 euro!

Arrivato su Nintendo Switch il 20 marzo, Animal Crossing: New Horizons si è imposto da subito all’attenzione del pubblico di tutto il mondo, riuscendo a vendere, solo in digitale, la bellezza di 5 milioni di copie, stabilendo così un nuovo record! Rilassato e coinvolgente, Animal Crossing: New Horizons è un titolo che è riuscito a coinvolgere anche i giocatori più insospettabili, diventando in breve tempo un fenomeno mediatico sia per alcune vicende che lo hanno visto coinvolto in Cina, sia per la particolarità del suo sistema economico interno, frutto di studi che hanno coinvolto e incuriosito persino alcuni economisti americani.

Insomma, un titolo davvero imperdibile che, venduto oggi al prezzo di meno di 50 euro, potrebbe far gola anche a chi, non proprio avvezzo al genere, potrebbe optare per l’acquisto e, credeteci, mai gioco vi incollerà di più alla vostra console. Di seguito, dunque, vi proponiamo quelli che sono gli store online in cui, al momento, il gioco è al di sotto del prezzo originale di 54,99€, premesso che il prezzo più basso – almeno per ora – è quello proposto da Amazon, dove Animal Crossing: New Horizons è in vendita a soli 49,98€.

