Anime e Cartoons: le migliori offerte del Prime Day 2021

Se siete collezionisti di cofanetti Anime o film di animazione Disney questo Prime Day 2021 vi riserverà tantissime gradite sorprese. Sono infatti moltissime le offerte dedicate al mondo dell’animazione giapponese e a quello più classico dei film Disney e Pixar.

Partiamo subito per esempio con un’offerta irrinunciabile per i “diversamente giovani” che sicuramente portano nel cuore quel capolavoro senza tempo che risponde al nome di “Conan il ragazzo del futuro“. Ideata e diretta da Hayao Miyazaki (La città Incantata, Il castello errante di Howl, solo per citarne alcuni) questa serie anime di 26 episodi narrà le gesta del giovane Conan, che vive insieme al nonno su un’isola sperduta, un giorno trova sulla spiaggia una ragazza svenuta di nome Lana. Quando i soldati di Indastria la rapiscono, Conan cercherà di salvarla, dando vita ad un’avventura che cambierà il destino stesso del mondo.

In offerta in queste ore potete trovare la nuovissima Ultimate Box Edition che, a soli 99,00€, comprende 7 Blu-Ray con due edizioni integrali dell’anime (remaster in 4K 4:3 e versione in 16:9) con doppiaggio storico e nuovo, due vinili, artbook, cardset, poster e altro ancora!

Non sono solo queste le offerte per quanto riguarda il mondo dell’animazione giapponese, se siete fan più recenti sicuramente apprezzerete capolavori come Your Name (11,99€) e Weathering With You Collector’s Edition (29,99€) di Makoto Shinkai o, se siete fan delle serie più famose, potreste apprezzare il film One Piece Stampede (9,99€) o la nuova edizione di Capitan Tsubasa (16,99€) meglio conosciuto forse come Holly e Benji.

Se invece siete appassionati di animazione classica o 3D non avete che l’imbarazzo della scelta con le numerose offerte presenti con praticamente tutti i classici Disney e i più grandi successi Pixar in offerta sia in DVD che Blu-Ray. Agli appassionati di questo genere segnaliamo ad esempio il cofanetto comprendente Frozen 1 e 2 a soli 17,49€.

