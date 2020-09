Anniversario di EglobalCentral: sconti fino al 25% su smartphone, tablet e non solo!

eBay non è l’unico ad aver festeggiato l’anniversario in queste ultime settimane, dal momento che anche eGlobalCentral ha appena lanciato una promozione dedicata al suo compleanno, in cui è possibile acquistare i migliori prodotti tecnologici, come smartphone, tablet e molto altro con sconti fino al 25%. E non mancano offerte di primissimo piano, come è il caso della action cam DJI Osmo Action, un articolo ben noto del sempre eccellente brand DJI, capace persino di competere con la più blasonata concorrenza di GoPro, seppur quest’ultima offra una qualità video leggermente migliore. Al netto di questo, stiamo comunque parlando di un ottimo prodotto, che vanta un ottimo rapporto qualità/prezzo e che viene proposta in questa occasione a soli 219,99€ invece di 316,00€.

Con un sensore CMOS da 1/3 pollici abbinato ad un obiettivo f/2,8, la DJI Osmo Action è capace di registrare video fino al 4K 60FPS con un bitrate di ben 100Mb/s e di scattare fotografie a 12MP con supporto HDR. Oltre ad offrire una qualità d’immagine estremamente valida e dettagliata, sia in condizioni con tanta luce che in ambienti scuri, vanta numerose funzionalità allo scopo di aiutarvi a catturare i vostri momenti più belli, tra cui il doppio display, perfetto qualora dobbiate riprendere voi stessi. Inoltre, grazie ad un sistema di stabilizzazione elettronica dell’immagine, combinato con l’esperienza accumulata nella realizzazione di alcuni dei migliori droni, questa action cam assicura riprese fluide e stabili anche nelle azioni più movimentate. Leggera e semplice da usare, ma non per questo poco resistente, permette di fare slow-motion 8x, timelaps, scatti in RAW e persino fotografare le stelle grazie alla modalità esposizione, la quale permette di impostare lo scatto a 2 minuti. Infine, vale la pena segnalare anche il controllo tramite comandi vocali, in modo da avviare la registrazione senza dover premere alcun pulsante.

Su eGlobalCentral ci sono numerose altre proposte allettanti come questa, alcune delle quali abbiamo riportato in calce, ma suggeriamo comunque di visitare la pagina dedicata in modo da scoprirle tutte. Infine, non dimenticate – come sempre – di seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!