Siete alla ricerca di sconti per poter rinnovare la propria casa oppure l’arredamento del vostro giardino? Niente paura! In questo articolo vi presentiamo la nuova e recentissima promozione di Leroy Merlin, che permette agli interessati di ottenere sconti fino al 40% sull’acquisto di un numero praticamente infinito di prodotti, fino e non oltre il prossimo 18 luglio 2022.

Come abbiamo specificato nel paragrafo precedente, i prodotti in offerta sono davvero numerosi, e appartengono a diverse sottocategorie del portale, il ché permette di ottenere articoli che si possono adattare alle più disparate esigenze. Tra le particolarità di questa iniziativa, troviamo inoltre un buono sconto “IDEAPIÙ”, che consente di approfittare della consegna gratuita online, a fronte di una spesa minima di 149,00€.

Tra i tanti articoli in sconto, vi suggeriamo di dare uno sguardo al salotto da giardino Ibiza. Si tratta di un set composto da un tavolino rettangolare realizzato interamente in alluminio con un piano in legno di eucalipto, due poltroncine e un divano a tre posti. Per quanto concerne questi ultimi prodotti, il produttore afferma che sono realizzati in alluminio, con cuscini in poliestere grigio/argento.

Indicato espressamente per cinque persone, questo set è perfettamente adatto ad un nucleo familiare composto piuttosto numeroso, e può essere perfetto per il proprio giardino, oppure per balconi, patii e terrazze di medie/grandi dimensioni. Oltre a ciò, è perfettamente resistente agli agenti atmosferici, alle intemperie e alla ruggine. Il prezzo è di 699,00€, tuttavia è ora disponibile a “soli” 599,00€, grazie ad uno sconto del 14% e con la spedizione gratuita, grazie al coupon “IDEAPIÙ”.

Chiaramente, vi consigliamo anche di consultare la pagina della promozione, al seguente indirizzo, così da poter visionare tutte le offerte.

