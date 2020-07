Anniversario Yeppon, sconti fino al 50% per i 9 anni

Tanti auguri Yeppon! Per festeggiare insieme i 9 anni di attività dello store online sono cominciate da oggi fino al 12 luglio una serie di offerte su una vastissima selezione di prodotti: piccoli e grandi elettrodomestici, informatica, oggetti per auto e moto, tv, arredo per la casa e tanto altro! Questi sconti, che si differenziano per le varie categorie di prodotti, arrivano persino ad un -50% sul prezzo originale e trasformano questa promozione in un’occasione da non perdere!

Nello sconfinato catalogo di prodotti selezionati da Yeppon vogliamo segnalarvi la presenza dello monitor curvo Samsung C27F390 da 27″, che potrà essere vostro ad appena 129,99€ contro i 353,80€. Il monitor C27F390, con il suo raggio di curvatura pari a 1.800R, avvolge il campo visivo incrementando la percezione di profondità affaticando il meno possibile gli occhi con la modalità Eye Saver che riduce le emissioni di luce blu le più stressanti per la vista. Inoltre la tecnologia Flicker free riduce lo sfarfallio consentendo di utilizzare il monitor per un maggiore tempo mentre il pannello VS assicura un contrasto di 3.000:1 permettendo quindi di ottenere neri e bianchi più intensi e brillanti, migliorando la nitidezza delle immagini. Il monitor C27F390 è inoltre dotato di alcune funzione dedicate al gaming come la AMD Freesync che permette di ridurre al minimo le interruzioni ed i ritardi permettendo di giocare al meglio delle proprie possibilità, oppure la Game Mode che permette di ottimizzare istantaneamente i colori ed il contrasto dello schermo.

Le offerte per i 9 anni di Yeppon sono molte e variegate, perciò noi non possiamo far altro che consigliarvi di visitare la pagina dedicata all’iniziativa e trovare quella che più si adatta alle vostre necessità. In ultimo, prima di lasciarvi andare alla moltitudine di promozioni Yeppon, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

