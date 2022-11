Se avete bisogno di cambiare alcuni prodotti tech in casa o magari alcuni dei vostri elettrodomestici, vi consigliamo di non farvi scappare gli sconti in corso durante il Black Friday di Euronics. Lo store ha creato un’intera categoria dedicata agli articoli che aderiscono alla promozione con ribassi fino al 50%, a vostra disposizione solo fino al 13 novembre.

Potrete acquistare praticamente qualsiasi prodotto a un costo già che vantaggioso: tablet, smartphone, grandi e piccoli elettrodomestici, notebook e altro ancora, in ribasso a prezzi eccezionali. Tenendo presente la validità degli sconti in corso, il nostro consiglio è di effettuare i vostri acquisti non appena ne avete la possibilità!

Tra le proposte più interessanti c’è indubbiamente la smart TV Samsung Smart QLED 4K da 65” disponibile a 899,00€ invece di 1.399,00€. La smart TV QLED 4K da 65″ è un prodotto con caratteristiche molto convincenti, in grado di assicurarvi performance cinematografiche nella visione di pellicole, serie e match sportivi di ogni genere. In primis, gode di un ottimo processore Quantum 4K, che sfrutta il deep learning per ottimizzare le condizioni di visualizzazione, frame dopo frame.

Ciò non solo vi permette di vedere immagini dal contrasto ultra-nitido ma, in più, vi assicura contenuti di alta qualità da qualsiasi sorgente al fianco della tecnologia 4K AI Upscaling. Inoltre, l’Object Tracking Sound, vi permette di percepire tutti i dettagli audio di ogni singola scena, in modo tale da seguire perfettamente il movimento degli oggetti e dei personaggi sul vostro schermo, per assicurarvi il massimo delle performance eccezionali!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Euronics dedicata alle offerte, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

