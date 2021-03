Antivirus McAfee Total Protection 2021 in sconto del 58% su Amazon!

Se siete alla ricerca di un buon antivirus a prezzo scontato, vi segnaliamo che su Amazon, tra le varie proposte della giornata, c’è anche l’antivirus McAfee Total Protection nella sua edizione 2021, disponibile con uno sconto pari al 58% del prezzo originale, in quella che è davvero un’occasione eccezionale per proteggere al meglio il proprio PC contro le minacce della rete.

Certo, molti di voi potrebbero essere titubanti al sentire il nome McAfee, ma sappiate che dopo anni di gestazione un po’ travagliata, l’azienda americana è tornata in pista più forte che mai, lasciandosi alle spalle la cattiva reputazione che aveva in passato e arrivando ad essere uno dei software antivirus più apprezzati sul mercato.

Dunque, grazie a McAfee Total Protection, avrete la possibilità di proteggervi con efficacia da gran parte delle minacce della rete, come malware, spyware, ransomware e attacchi zero-day, ossia quelli che sfruttano vulnerabilità presenti nei software ma non note agli sviluppatori del programma. In particolare, McAfee Total Protection riesce a identificare e bloccare il 99% di questi attacchi, mantenendo il vostro computer sempre protetto e sicuro.

Oltre a ciò, McAfee Total Protection include nel suo pacchetto anche un sistema integrato di gestione delle password, senza contare la possibilità, offerta dal software, di crittografare le vostre chiavi di sicurezza con con crittografia a 128 bit. Non mancano inoltre un’estensione per la navigazione sicura, che identifica in tempo reale le minacce presenti in rete durante la navigazione, impedendo spiacevoli “contaminazioni”, nonché il supporto multi-dispositivo, App Boost e McAfee Web Boost.

Insomma, sono passati gli anni in cui McAfee era sinonimo di imbarazzo per il mondo degli antivirus, e potete star certi che grazie all’offerta proposta da Amazon, con il suo pacchetto di abbonamento da 1 anno per 3 dispositivi è in sconto del 58%! Un affare che fa scendere il prezzo dagli originali 39,98€ necessari all’acquisto, ad un più abbordabile 16,99€! Un affare senza se e senza ma, che vi suggeriamo di cogliere al volo prima che i prezzi tornino alle cifre originali, ben chiaro che esso è comunque solo uno tra i vari cali di prezzo della giornata, motivo per cui vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

