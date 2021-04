Dispositivi antizanzare e repellenti | I migliori del 2021

La primavera è appena arrivata, e con essa, si torna a passare qualche ora all’aperto, dove però questi intervalli di relax potrebbero esser interrotti dalla presenza di insetti o animali fastidiosi, quindi per l’occasione abbiamo pensato di proporvi una guida sui migliori dispositivi antizanzare presenti sul mercato. Tutte le proposte di questa selezione sono opzioni pensate per imprigionare, allontanare e talvolta eliminare la presenza degli insetti volanti, con alcuni articoli in grado di risultare efficaci anche contro roditori ed animali striscianti, in modo da passare momenti all’aperto in tutta sicurezza.

In questa guida abbiamo pensato di proporvi il meglio in quanto a tecnologia, infatti sono tutti articoli sicuri e che sfruttano tecnologie all’avanguardia, così delicati ed efficaci da poter essere anche posizionati in prossimità di una culla per neonati, così resistenti da poter esser lasciati accesi e in funzione centinaia di ore all’aperto anche in pieno inverno, oppure con un design così particolare da poter essere utilizzati all’aperto quanto al chiuso, senza far capire ad una prima occhiata il loro principale scopo.

Non vogliamo dilungarci oltre, ecco quindi la nostra selezione dei migliori dispositivi antizanzare e repellenti per gli ambienti. Mettevi comodi e preparatevi a farvi consigliare da noi. Pronti per lo shopping, si comincia!

I migliori dispositivi antizanzare

Anti zanzare ultrasuoni portatile Chicco

Il dispositivo antizanzara di Chicco è l’unica soluzione, fra quelle che vi abbiamo proposto, pensata appositamente per la protezione dei neonati, infatti i suoi potenti ultrasuoni infastidiscono le zanzare e gli altri animali molesti, il tutto senza provocare effetti indesiderati. Indicato tanto per le situazioni all’aperto quanto per il chiuso, questo pratico dispositivo è munito di una clip in modo da poter esser agganciato tranquillamente alla carrozzina o al passeggino, mentre grazie al suo design arrotondato può essere tenuto anche nel lettino in sicurezza. La sua batteria alcalina da 1,5 V, del tutto sostituibile, assicura all’ultrasuoni portatile di Chicco almeno 100 ore di protezione e con il suo raggio d’azione di 3 metri è in grado di coprire un’ampia area.

Lampada Lukasa

La potente lampada con il suo semplice funzionamento assicura tantissime ore in tranquillità all’aperto, tenendo lontane zanzare ed altri insetti volanti. Con la sua potente lampada da 6W, e con un’aspettativa di vita di oltre 8.000 ore, questo dispositivo riesce a coprire circa 30 m² con la sua azione repellente. La sua griglia, che incorpora i cavi con tensione da 1000V, fornisce alcune funzioni di protezione extra utile durante le fasi di spostamento o in caso di urti involontari, ed è poi presente un vassoio estraibile utile per rimuovere in estrema facilità gli insetti morti che si accumulano in modo rapido e sicuro.

Lampada elettrica Awlgak

Queste piccole lampade elettriche antizanzare da presa realizzate da Awlgak sono perfettamente in grado di scacciare insetti, parassiti e roditori grazie alla potente azione degli ultrasuoni ad alta frequenza. Per attivare questo particolare dispositivo basta una semplice presa a muro ed una volta attivato l’interruttore entrerà in funzione, e visto il suo particolare funzionamento inodore e non tossico per l’uomo è possibile utilizzarlo in tutti gli ambienti interni, risultando comunque molto sicuro visto che è stato realizzato in un materiale ignifugo, resistente ai graffi e la particolare grata protegge i bambini.

Repellente ad ultrasuoni KedBrok

La combinazione di onde ultrasoniche ed elettromagnetiche dei repellenti ultrasonici di KedBrok allontanano insetti, roditori ragni e formiche. Grazie ai potenti suoni non udibili agli essere umani e del tutto innocui, questi repellenti sono una soluzione ottimale per chiunque avesse bisogno di proteggere un giardino, un magazzino oppure mantenere al sicuro da animali anche la propria casa, infatti utilizzando 4 dispositivi si arriva a coprire una superficie di oltre 120 m². Studiati per resistere anche all’aperto a tutte le condizioni climatiche, questi dispositivi si possono usare tutto l’anno sia quando la temperatura esterna è di 0° oppure di 40°. Per poter utilizzare i repellenti KedBrok serve semplicemente una presa della corrente e posizionare il dispositivo fra i 30 ed i 150 cm da terra ed inizierà subito ad entrare in funzione allontanando parassiti e topi.

Fornelletto portatile Thermacell

Il fornelletto portatile realizzato da Thermacell è un’ottima soluzione per passare qualche ora all’aperto al sicuro da zanzare e insetti, infatti con il suo raggio d’azione di oltre 20 m² può esser posizionato al centro di un tavolo o sotto l’ombrellone senza provocare disagi. Il suo funzionamento è semplice: una bomboletta di gas butano scalda la piastra insetticida speciale composta da Thermacell appositamente per gli esterni, ed il gioco è fatto. Inoltre, acquistando questa nuova versione del 2021 del fornelletto thermacell, avrete 15 piastrine protettive e 5 bombolette di gas, per un totale di oltre 60 ore di protezione.



Trappola ad ultrasuoni Gosgoly

La lampada ad ultrasuoni di Gosgoly, oltre ad essere l’ultima della nostra selezione, è anche l’elemento più elegante di tutta la selezione di prodotti. Con le sue particolari linee delicate e colori chiari, offre un valore aggiunto al design dell’ambiente circostante, ma grazie alla potente luce UV è in grado di attirare del tutto silenziosamente gli insetti e di imprigionarli nella parte inferiore, che si apre e pulisce con estrema facilità rimuovendo la piastra inferiore posta sulla base. Vista la sua sicurezza questa lampada può essere posizionata all’aperto quanto all’interno, anche per merito della sua alimentazione USB, che permette una totale libertà di movimento, arrivando a coprire una superficie di 40 metri quadrati.

Le varie tipologie di dispositivi antizanzare

Come spesso accade, è l’utilizzo che si pensa di farne l’elemento discriminante nella scelta del dispositivo perfetto, per tanto vi ricordiamo di prestare molta attenzione al momento dell’acquisto, poiché alcune soluzioni, pensate per l’esterno, non possono essere utilizzate anche al chiuso.

Dispositivi ad ultrasuoni

Questi dispositivi sono soluzioni pensate principalmente per essere utilizzati negli ambienti grandi, oppure in presenza di bambini ed animali domestici, e si cercano soluzioni poco invasive e che permettono di ottenere il maggior risultato senza l’impiego di pesticidi o soluzioni nocive. I dispositivi che impiegano questa tecnologia, molto spesso richiedono un flusso continuo di energia, ed infatti è possibile trovare soluzioni che si attaccano direttamente alla spina elettrica, oppure altre con filo che permettono una maggiore mobilità.

Trappole

Questi dispositivi, per coloro che non vogliono “far male nemmeno ad una mosca” sfruttando le luci ad infrarossi per attirare gli insetti e dopo, utilizzando anche speciali motori, li aspirano in particolari contenitori ermetici che ne evitano la fuoriuscita. I contenitori poi possono esser estratti e aperti in tutta sicurezza, per far andar via gli animali.

Lampade elettrificate

La soluzione più classica quando si pensa a dei dispositivi antizanzare e che tiene lontani gli insetti all’aperto è senza dubbio questa, basta infatti una spina, posizionare la lampada in un posto elevato ed il gioco è fatto. Efficace, e letale, questa soluzione presenta alcuni piccoli inconvenienti come il dover ripulire saltuariamente il dispositivo dagli insetti, ed il fruscio continuo di corrente che si percepisce una volta attivata.

Piastrine

Altra tipologia molto diffusa di dispositivi antizanzare sono i prodotti che sfruttano il calore sprigionato dalla corrente elettrica,per scaldare una superficie metallica che poi va a “bruciare” un composto che tiene lontano zanzare ed altri insetti. Questi dispositivi per quanto efficaci, rilasciano comunque sostanze nell’aria che potrebbero risultare fastidiose se percepite in alte dosi o in locali dove non c’è ricircolo d’aria. Come visto in questa soluzione poi, sono disponibili anche alcune versioni portatili di questi dispositivi, che permettono una massima mobilità, sfruttando delle piccole bombole di gas per scaldare la piastrina.