Apple Airpods Max a meno di 500€ su eBay

Come saprete, settembre è il mese in cui si tende ad acquistare numerosi elettrodomestici, grazie anche a offerte e codici sconto pubblicati dai vari portali. A tal proposito, eBay ha recentemente avviato l’iniziativa Tech Coupon, che vi permette di risparmiare ulteriori 50€ su di una serie di prodotti tecnologici, ma rimangono attive anche le offerte della sezione “Gli Imperdibili“, che si conferma anche oggi come la più adatta per chi cerca ottimi affari provenienti dalle più disperate categorie merceologiche.

Uno dei più interessanti che abbiamo trovato è quello relativo alle ottime cuffie Apple Airpods Max, che il noto portale di aste online propone in queste ore a 467,30€, un prezzo che, se confrontato con i principali e-commerce, è attualmente il più basso. Come saprete, le Airpods Max sono le cuffie top di gamma di Apple, progettate per soddisfare le pretese di chi cercava un prodotto Apple di alto livello appartenente a questa ambita categoria. Il loro prezzo originale è di ben 629,00€ e riuscire a comprarle a meno di 500€ riteniamo sia un’ottima occasione.

Le Airpods Max non sono solo le migliori cuffie Apple mai costruite, ma anche tra le migliori in assoluto, sia per quanto riguarda la qualità audio che i materiali, i quali grazie alle linee semplici ma ben studiate, offrono un enorme comfort, al punto che potrete tenerle in testa e utilizzarle per lunghissime sessioni di ascolto senza mai affaticarvi. Come detto, la qualità audio è molto elevata, grazie al chip proprietario H1 e ai driver dinamici da 40 mm, anch’essi progettati direttamente in casa e tarati in maniera maniacale per riprodurre un suono equilibrato sin dalle basse frequenze.

A conferma che si tratta di un concentrato di tecnologia, le Airpods Max vantano l’accelerometro e il giroscopio per il cosiddetto audio spaziale adattivo che, in parole semplici, regola automaticamente il suono in base al movimento della testa, garantendovi una scena sonora sempre perfetta e coinvolgente. Anche la cancellazione attiva del rumore ha ricevuto un trattamento speciale, affidandosi non solo ai classici microfoni rivolti verso l’esterno, ma anche ad un ulteriore microfono all’interno del cuscinetto che monitora il suono percepibile dall’orecchio umano.

Apple è riuscita a mettere insieme le due cose e, grazie all’audio computazionale, è riuscita ad ottenere una cancellazione del rumore capace di adattarsi costantemente alle varie condizioni in tempo reale. Insomma, le Airpods Max sono veramente delle cuffie premium, rivolte non solo ai fan Apple, ma anche ad un pubblico esperto e per chi vuole godersi la propria musica preferita avendo la certezza che quest’ultima venga riprodotta proprio come quella originale.

Chiaramente, questa non è l’unica offerta attualmente disponibile su eBay, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposta pagina del portale, così da poter rintracciare tutti gli articoli che si adattino al meglio alle vostre esigenze. Ciò detto, prima però di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili