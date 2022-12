Se state cercando degli auricolari wireless dalle performance eccellenti, vi invitiamo a dare uno sguardo agli AirPods Pro 2 venduti su eBay ad un prezzo davvero imperdibile! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di appena 237,90€ invece di 299,99€. Un’offerta senza precedenti per la seconda generazione di AirPods, possibile grazie allo sconto applicato direttamente sul prodotto e al coupon dal valore del 15% da aggiungere in fase d’acquisto.

Il modello AirPods Pro 2

Il modello AirPods Pro 2 ha tutte le caratteristiche che contraddistinguono degli auricolari di fascia alta da dei prodotti di scarsa qualità. Integrato in un guscio leggero e compatto, la potenza del nuovo chip H2 vi garantisce un’esperienza acustica impeccabile e cancellazione del rumore fino a due volte superiore rispetto alla generazione precedente di auricolari. Inoltre, grazie al nuovo driver a bassa distorsione e all’amplificatore su misura, vi offrono ora bassi più ricchi e audio cristallino su una gamma più ampia di frequenze. Non meno importante, nella confezione sono inclusi i cuscinetti copriauricolari più piccoli, così ancora più persone potranno provare la magia di AirPods Pro senza rinunciare al massimo comfort.

Da menzionare anche la fantastica modalità Trasparenza che permette a chi ascolta di non isolarsi dal mondo! L’elaborazione on-device riduce solamente i rumori ambientali più forti e potenzialmente fastidiosi, in modo tale da assicurarvi un ascolto quotidiano più confortevole. Altrettanto rilevante l’audio spaziale personalizzato, per cui l’esperienza di ascolto di AirPods diventa ancora più avvolgente. La percezione del suono, infatti, è unica per ogni persona in base alle dimensioni e alla forma della testa e delle orecchie!

Per la massima precisione, avrete la possibilità di sfruttare la fotocamera TrueDepth di iPhone e creare un profilo personale per l’audio spaziale, che offre un’esperienza d’ascolto su misura. È possibile godersi l’audio personalizzato insieme al rilevamento dinamico della posizione della testa per musica, film e programmi TV, su iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta



