Apple AirPods Pro di ultima generazione in super sconto! -90€ su Amazon!

Continua la nostra rassegna alla ricerca di quelle che sono le migliori offerte che Amazon ha schierato in occasione del so Natale 2021 e, come vi abbiamo ampiamente dimostrato, le occasioni offerteci ogni giorno si sprecano! Diverse, infatti, sono le categorie merceologiche in sconto, così come le aziende coinvolte e, tra queste, non mancano nomi di primissimi livello, come è il caso di Apple, assoluta protagonista della proposta di questo articolo.

Su Amazon, infatti, vi segnaliamo la disponibilità, a prezzo scontato, degli ottimi auricolari true wireless Apple AirPods Pro, con tanto di custodia di ricarica MagSafe, venduti al prezzo imperdibile di 189,00€, contro i 279,00€ del prezzo originale! Stiamo parlando di uno sconto del 32%, ovvero di ben 90 euro, per quello che è l’ultimo modello immesso in commercio degli amatissimi auricolari della Mela.

Bellissimi ed ergonomici, gli Apple AirPods Pro offrono un’esperienza acustica che ha davvero pochi eguali sul mercato, sia che si tratti dell’ascolto di musica o podcast, sia per ciò che concerne le chiamate, che sono poi il punto debole di molti dei prodotti presenti sul mercato.

Apple AirPods Pro, invece, offrono una tecnologia di cancellazione attiva del rumore che, grazie all’ausilio di due differenti microfoni, uno rivolto verso l’esterno e l’altro verso l’interno, rendono questi auricolati in grado di ripulire il suono in modo ineccepibile, permettendovi chiamate sempre chiare, e dalla ricezione limpida.

Oltre a ciò, le Apple AirPods Pro godono anche di un’efficiente “Modalità Trasparenza”, grazie alla quale potrete comunque chiamare o ascoltare musica, anche percependo i suoi circostanti il che, ad esempio, risulta comodo (e soprattutto sicuro) per quanti utilizzano gli auricolari mentre si è alla guida, o mentre si passeggia per strada.

Capaci di equalizzare il suono in modo automatico, così che la diffusione dello stesso sia sempre ottimale, a prescindere dalla traccia ascoltata, Apple AirPods Pro, si propongono sul mercato con una batteria in grado di supportare sino a 4 ore di musica con una singola ricarica, che si estendono addirittura a 24, grazie alla custodia di ricarica inclusa nel prezzo.

Insomma, al prezzo di 189,90€ vi porterete a casa degli auricolari dall’ottimo design e dalle performance oltre la media, ma anche quello che potrebbe essere un regalo di Natale perfetto da mettere sotto l’albero! Qualora poi le Apple AirPods Pro non facessero per voi, allora vi farà piacere sapere che esse sono solo una delle tante proposte Amazon del giorno e che, per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle restanti offerte del portale, consultabili tramite l’apposita pagina dedicata alle Offerte di Natale.

